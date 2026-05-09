Encostalado encuentran el cuerpo de una mujer en Olanchito, Yoro

Yoro, Honduras.- En horas de la mañana de este sábado se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en la comunidad de El Agricultor, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo fue encontrado dentro de un costal a la orilla de la carretera RN-23, lo que provocó la movilización inmediata de las autoridades policiales hacia el sector.

Vecinos del área fueron quienes alertaron sobre la presencia del bulto sospechoso, por lo que posteriormente se confirmó que en su interior se encontraba el cuerpo de una persona del sexo femenino.