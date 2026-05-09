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Encostalado encuentran el cuerpo de una mujer en Olanchito, Yoro

De manera preliminar se conoció que Marlen Paguada Rivera residía en la colonia Campo Nuevo, en Olanchito; autoridades investigan el crimen

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 08:30
Encostalado encuentran el cuerpo de una mujer en Olanchito, Yoro

Las autoridades policiales continúan trabajando en la recolección de evidencias en la zona.

 Foto: Redes sociales

Yoro, Honduras.- En horas de la mañana de este sábado se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en la comunidad de El Agricultor, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo fue encontrado dentro de un costal a la orilla de la carretera RN-23, lo que provocó la movilización inmediata de las autoridades policiales hacia el sector.

Vecinos del área fueron quienes alertaron sobre la presencia del bulto sospechoso, por lo que posteriormente se confirmó que en su interior se encontraba el cuerpo de una persona del sexo femenino.

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Según datos recabados en el sitio, la mujer habría sido identificada como Marlen Paguada Rivera, quien era conocida como “La Pioja”.

Minutos más tarde se hicieron presentes personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y mientras se recaban indicios que permitan avanzar en la investigación.

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También se indicó que la víctima residía en la colonia Campo Nuevo, ubicada en el mismo municipio de Olanchito.

Hasta el momento no se han brindado detalles sobre las posibles circunstancias en las que ocurrió el hecho, por lo que se mantiene abierta la investigación para determinar lo sucedido.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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