Spider-Noir presenta a Nicolas Cage como un detective arácnido de los años 30

Ciudad de México, México.- El universo de Spider-Man dará un giro oscuro e innovador con Spider-Noir, la nueva serie protagonizada por Nicolas Cage que reimagina al icónico superhéroe en la Nueva York de los años 30 y apuesta por una estética inspirada en el cine negro en la primera adaptación de acción real televisiva del personaje en el siglo XXI. “Llevamos décadas dentro del boom del género de superhéroes, y existe un gran riesgo en quedarse demasiado en el centro, en jugar demasiado seguro", defendió el creador de la serie, Oren Uziel, en entrevista con EFE sobre el enfoque artístico de Spider Noir antes del estreno de la serie el próximo 27 de mayo en la plataforma Amazon Prime Video. Para darle un valor añadido, a Uziel se le ocurrió inicialmente que, como en los cómics del universo de Spider-Noir, la serie sería rodada completamente en blanco y negro, aunque también contará con una versión en color para que los aficionados disfruten del universo Spiderman como de costumbre.

En esta nueva versión de Spider-Man, Ben Reilly (Cage) es un detective privado que tras haber perdido al amor de su vida, dejará guardado el traje de Spider en un cajón, hasta que un encuentro con villanos como Sandman o Tombstone y aliados como "Gata Negra" le devolverán forzadamente a su camino del héroe y a unos poderes de los que rehúye. “Tenemos a superhéroes y villanos con grandes poderes, pero en el mundo también hay personas comunes con un coraje y una fe extraordinarias con las que se pueden hasta mover montañas”, explica Lamorne Morris, quien interpreta al periodista del Daily Bugle, Robbie Robertson, sobre lo innecesarios que son a veces los poderes. Junto a él hay otros personajes que sin fuerza sobrehumana ayudarán a Ben, como Janet, interpretada por Karen Rodríguez, la secretaria de este Spider y un ejemplo de que a veces es más valiente permanecer junto a tus seres queridos que salir a darse de golpe con tus enemigos. “Todos necesitamos una comunidad que te levante y te diga: ‘Puedes hacerlo. Eres capaz’. Hay mucha valentía en quedarte al lado de un amigo, en simplemente estar presente. Requiere de mucho valor”, argumenta la joven de 30 años.

Discriminación hacia lo diferente