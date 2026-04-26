House of the Dragon y Spider-Noir conquistan la CCXP México con adelantos exclusivos

Ciudad de México, México.- Las series ‘Spider-Noir’ y ‘La casa del dragón’ cerraron el segundo día de la CCXP México, la versión mexicana de la Comic-Con, con adelantos y tráilers exclusivos de sus producciones en el que es considerado el mayor evento de cultura pop en español. Frente al Thunder Stage, un escenario de más de 2.000 personas, actores como Matt Smith y Lamorne Morris presentaron sus respectivas series de HBO Max y de Amazon Prime Video, protagonistas en la segunda jornada a la espera de los eventos de Supergirl con la actriz australiana Milly Alcock.

A pesar de la ausencia del actor, Nicolas Cage, quien interpreta al nuevo Spider-Noir, no sobró un asiento para poder ver como luce el "trepamuros" más famoso del mundo en blanco y negro y para conocer como continuará la tercera temporada de 'La Casa del Dragón', la famosa serie derivada de Juego de Tronos. “Mi español no es muy bueno, pero queríamos darles las gracias por recibirnos en Ciudad de México, no hay una mejor ciudad en el mundo que ésta”, gritó el actor Fabien Frankel, actor de reparto de la Casa del Dragón que se presentó al evento con una playera de la selección mexicana de fútbol.

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Mientras bromeaba sobre cómo saldría esa noche por la capital a tomar mezcal y a evitar peleas con luchadores mexicanos, Smith añadió que esta nueva entrega del universo de Poniente (Westeros) será “mucho más grande, brutal y sangrienta”. “Queríamos hacer algo que se sintiera muy grande y había mucha ambición. Estoy muy tranquilo con que Daemon Targaryen vuelva a la guerra”, comentó el intérprete británico de 43 años. En esta última temporada, que se estrenará en algún momento de junio, se intensificará la 'Danza de los Dragones' tras la toma de Desembarco del Rey por Rhaenyra y además se esperan batallas cruciales dentro del universo de Juego de Tronos, como el Combate en el Gaznate.

Un nuevo Spider-Man