Luis Palma a un paso de ser campeón de Polonia con Lech Poznań: La actualidad del hondureño

Poznán, Polonia.- El Lech Poznań de Luis Palma dio un paso importante hacia el título tras imponerse con autoridad 4-0 al Legia Varsovia por la fecha 30 de la liga de Polonia. El hondureño no salió como titular, pero tuvo participación a partir del minuto 65' cuando el partido ya estaba resuelto. Con este resultado, el catracho se acerca a conquistar su primer campeonato en el fútbol polaco y el octavo en su carrera.

El partido

El encuentro, disputado en el estadio de Bułgarska, comenzó de manera explosiva para los locales. Apenas al minuto 3, una brillante jugada colectiva terminó con el gol de Ali Gholizadeh, tras una asistencia de tacón de Patrik Walemark. Desde ese momento, el Lech tomó el control total del partido, aprovechando también la expulsión de Rafał Augustyniak al 21’, tras revisión del VAR.

Con superioridad numérica, el dominio del Lech fue aprovechado por Mikael Ishak, quien amplió la ventaja en una jugada fortuita dentro del área, y más adelante, Michał Gurgul y nuevamente Ishak se encargaron de sentenciar prácticamente el compromiso antes del descanso, dejando sin respuesta a un Legia que nunca logró reaccionar. Para la segunda mitad, el ritmo del partido bajó considerablemente. El Lech, cómodo con la ventaja, manejó los tiempos mientras el rival intentaba sin éxito acercarse en el marcador. Fue en ese tramo donde apareció el hondureño Luis Palma, quien ingresó al minuto 65 en lugar de Gholizadeh, sumando minutos importantes en un partido clave en la recta final del campeonato.

La participación de Palma no solo refuerza su presencia en el equipo, sino que lo coloca cada vez más cerca de hacer historia personal: el catracho está a las puertas de levantar su primer título en Polonia, siendo parte de un Lech Poznań que lidera la clasificación y mantiene una ligera ventaja sobre sus perseguidores. Con esta victoria, el conjunto de Poznań se mantiene en la cima y depende de sí mismo para coronarse campeón a falta de cuatro fechas.

Tabla de posiciones en Polonia