Isis Matute fue asesinada tras recibir una llamada en La Masica, Atlántida

Atlántida, Honduras.- Como Isis Carolina Matute, fue identificada la mujer que fue asesinada en el sector de San Juan Pueblo, La Masica, Atlántida. La joven, de 25 años, fue asesinada tras recibir una llamada telefónica. El crimen ocurrió mientras caminaba por una de las calles de la colonia Misión Esperanza. Sujetos armados la interceptaron y, sin mediar palabra, le arrebataron la vida con varios impactos de bala.

De acuerdo con información inicial, la joven había sido amenazada previamente. Su madre relató que incluso ella misma había sido víctima de un atentado con arma blanca tiempo atrás, sin precisar quiénes ni por qué. Su madre, doña Leonarda de Jesús Matute, manifestó que siente temor por lo que pudiera ocurrir después de la muerte de su hija. Doña Leonarda aseguró: “A mí también me machetearon la mano el 2 de febrero. Aquí se me vinieron a meter de una patada en la puerta”.