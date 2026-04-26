  1. Inicio
  2. · Sucesos

Isis Matute fue asesinada tras recibir una llamada en La Masica, Atlántida

Isis Carolina Matute, de 25 años, fue asesinada tras recibir una llamada en La Masica, Atlántida. Su madre había sido macheteada días antes

  • Actualizado: 26 de abril de 2026 a las 15:36
Isis Matute fue asesinada tras recibir una llamada en La Masica, Atlántida

La joven, de 25 años, fue asesinada tras recibir una llamada telefónica

 Foto: Redes sociales

Atlántida, Honduras.- Como Isis Carolina Matute, fue identificada la mujer que fue asesinada en el sector de San Juan Pueblo, La Masica, Atlántida.

La joven, de 25 años, fue asesinada tras recibir una llamada telefónica. El crimen ocurrió mientras caminaba por una de las calles de la colonia Misión Esperanza.

Sujetos armados la interceptaron y, sin mediar palabra, le arrebataron la vida con varios impactos de bala.

Revelan los últimos momentos del pastor “Cotío” antes de morir de un infarto en Chamelecón

De acuerdo con información inicial, la joven había sido amenazada previamente. Su madre relató que incluso ella misma había sido víctima de un atentado con arma blanca tiempo atrás, sin precisar quiénes ni por qué.

Su madre, doña Leonarda de Jesús Matute, manifestó que siente temor por lo que pudiera ocurrir después de la muerte de su hija.

Doña Leonarda aseguró: “A mí también me machetearon la mano el 2 de febrero. Aquí se me vinieron a meter de una patada en la puerta”.

“No lo conocía”: alias “Puñal” niega vínculo con asesinato del pastor Óscar Núñez

Sobre el caso de su hija, aseguró que no sabía por qué le habrían quitado la vida, aunque la joven ya le había dicho que “la iban a matar”.

La joven fue asesinada a dos cuadras de su vivienda: “La llamaron para que ella estuviera allí; la llamaron y fue”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias