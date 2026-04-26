El consejo de Florinda Meza a Ángela y Nodal tras los rumores de separación

Florinda Meza se sumó a las voces que han opinado sobre la situación sentimental de Ángela Aguilar y Christian Nodal.
En un encuentro con medios, la actriz y productora, viuda de Roberto Gómez Bolaños, respondió a las preguntas sobre los rumores de separación que rodean a la pareja desde la polémica generada por el videoclip Un Vals, del cantante sonorense.
Meza no eludió el tema y recurrió a una enseñanza familiar para expresar su postura. "Nunca dures más de media hora enojada con tu marido y jamás vayas a la cama enojada con tu marido", dijo.
" Si él quiere seguir peleando, déjalo para el día de mañana", añadió, citando a su abuela, quien atribuía el éxito de su matrimonio a esa misma norma.
La también conocida como "Doña Florinda" reconoció no conocer personalmente a ninguno de los dos, aunque sí guardó palabras de afecto para Flor Silvestre, abuela de Ángela Aguilar, con quien sí tuvo trato.
Sobre la convulsa actualidad del entretenimiento y las comparaciones entre figuras públicas, fue escueta: "nadie debe hacer comparaciones con nada. Hay cosas más importantes que comerse al vecino".
Meza también subrayó que, a su juicio, toda relación "se fortalece con comprensión y amor".
Cerró su intervención con una reflexión sobre el lugar de la mujer. "La vida es un poco difícil siendo mujer, pero si volviera a nacer, pediría ser mujer"