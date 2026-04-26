Enlistó a los objetivos y se burló de la seguridad: qué decía el manifiesto de Cole Allen, autor del tiroteo en cena de Trump

"Refutación: Poner la otra mejilla es para cuando tú mismo eres oprimido. Yo no soy la persona violada en un campo de detención. No soy el pescador ejecutado sin juicio. No soy un escolar que vuela por los aires, ni un niño hambriento, ni una adolescente abusada por los muchos criminales de esta administración. Poner la otra mejilla cuando alguien más es oprimido no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes del opresor", escribió el sospechoso.