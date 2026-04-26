Motagua vs CD Choloma EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua se juega mucho más que tres puntos este domingo ante CD Choloma por la jornada 21 del Torneo Clausura 2026. El conjunto azul saltó a la cancha con la presión de recuperar el liderato de la Liga Nacional de Honduras, mientras que los maquileros llegan a Tegucigalpa con la urgencia de sumar en su batalla por la permanencia. RESULTADO ACTUALIZADO: MOTAGUA 2-0 CHOLOMA. MIN. 32- ¡GOOOOOOOOOOOOL DE MOTAGUA! Gran centro del "Droopy" Gómez para que llegara John Kleber de Oliveira y de cabeza pone el segundo del partido. MIN. 21- ¡GOOOOOOOOOOOOL DE MOTAGUA! Jorge Serrano agarra el balón en un contragolpe letal, la filtra para Cristopher "Búho" Meléndez, quien quedó solo frente al marco de José Mariano Pineda y definió de gran manera para poner el primero del Ciclón Azul ante Choloma. ------------------------------------------

Alineaciones confirmadas

MOTAGUA: 22. Luis Ortiz, 35. Cristopher Meléndez, 34. Giancarlo Sacaza, 12. Marcelo Santos, 17. Clever Portillo, 56. Carlos Palma, 8. Denis Meléndez, 10. Rodrigo Gómez, 7. Jorge Serrano, 11. Romario Da Silva y 20. John Kleber de Oliveira. Entrenador: Javier López. CD CHOLOMA: 24. José Mariano Pineda, 2. Bryan Barrios, 4. Jonathan Córdoba, 5. Jordi Franco, 22. Eiver López, 50. Jainer Bermúdez, 23. Hermes Castillo, 15. Cristian Canales, 6. John Paul Suazo, 13. Marco Tulio Aceituno y 9. Enrique Borja. Entrenador: Carlos Padilla.

Previa del partido

El Motagua arrancará el compromiso en la segunda posición luego de la vibrante remontada del Real España sobre Olimpia la noche del sábado, resultado que dejó a los aurinegros con un punto de ventaja en la cima. Este escenario obliga al Ciclón Azul a ganar para retomar el control del campeonato en la recta final de las vueltas regulares. El equipo dirigido por Javier López sabe que no tiene margen de error, pero enfrente tendrá a un rival que pelea por su vida en la primera división. Choloma llega con la presión de evitar caer en zona de descenso y con la consigna de rescatar al menos un empate en una de las canchas más complicadas del país. La tabla acumulada mantiene al conjunto cholomeño en una situación delicada: suma 31 puntos, apenas uno más que el Victoria, que con 30 unidades acecha en la lucha por no perder la categoría. Cada jornada es decisiva para los maquileros, que saben que cualquier tropiezo puede costarles caro. El duelo se disputará nuevamente en el Estadio Nacional Chelato Uclés a puertas cerradas, debido al castigo impuesto por la Comisión de Disciplina tras incidentes entre barras, lo que le resta el respaldo de su afición al conjunto capitalino.

Canal que transmite el partido