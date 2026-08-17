Esto reveló la policía sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere

Carolina del Sur, Estados Unidos.- Un vocero del Departamento de Policía de Greenville indicó que oficiales acompañados por personal de emergencias médicas acudieron a un reporte de una mujer inconsciente pasada la 1:50 de la tarde del domingo 16 de agosto.

Al llegar al sitio, un complejo de apartamentos ubicado en Judson Mill Lofts, sobre Easley Bridge Road, el personal médico intentó reanimarla. La mujer fue identificada después como Hayden Panettiere, de 36 años, actriz recordada por su trabajo en "Héroes", "Nashville" y Scream, y fue declarada muerta en el lugar.

La llamada al número de emergencias fue realizada por un conocido de la actriz, según el reporte policial citado por medios estadounidenses.

El caso pasó de inmediato a manos del Departamento de Policía de Greenville, que trabaja en conjunto con la Oficina del Forense del condado.

Las autoridades señalaron que la investigación preliminar "no ha indicado ningún signo de violencia o circunstancias sospechosas".

La representante de Panettiere, Kasey Kitchen, confirmó que la investigación seguía su curso al momento de conocerse la noticia. "Hay una investigación en marcha. Deberíamos saber más mañana", declaró la publicista.