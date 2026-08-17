Esto reveló la policía sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere

Carolina del Sur, Estados Unidos.- Un vocero del Departamento de Policía de Greenville indicó que oficiales acompañados por personal de emergencias médicas acudieron a un reporte de una mujer inconsciente pasada la 1:50 de la tarde del domingo 16 de agosto.
Al llegar al sitio, un complejo de apartamentos ubicado en Judson Mill Lofts, sobre Easley Bridge Road, el personal médico intentó reanimarla. La mujer fue identificada después como Hayden Panettiere, de 36 años, actriz recordada por su trabajo en "Héroes", "Nashville" y Scream, y fue declarada muerta en el lugar.
La llamada al número de emergencias fue realizada por un conocido de la actriz, según el reporte policial citado por medios estadounidenses.
El caso pasó de inmediato a manos del Departamento de Policía de Greenville, que trabaja en conjunto con la Oficina del Forense del condado.
Las autoridades señalaron que la investigación preliminar "no ha indicado ningún signo de violencia o circunstancias sospechosas".
La representante de Panettiere, Kasey Kitchen, confirmó que la investigación seguía su curso al momento de conocerse la noticia. "Hay una investigación en marcha. Deberíamos saber más mañana", declaró la publicista.
Horas antes, el padre de la actriz, Alan Panettiere, había roto el silencio a través de un comunicado difundido por la representante de su hija.
"Es con profunda tristeza que compartimos el fallecimiento de nuestra amada Hayden. Fue una luz incomparable y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla", expresó.
El comunicado cerraba con una petición directa al público: "Pedimos privacidad mientras nuestra familia se toma el tiempo para procesar esta pérdida inimaginable".
No se ha precisado por qué la actriz se encontraba en Greenville, una ciudad alejada de su residencia habitual en Los Ángeles. Se sabe que Charles Esten, su compañero de reparto en "Nashville", se presentó el viernes anterior en The Foundry, un recinto ubicado dentro del mismo complejo Judson Mill, como parte de su gira por Carolina.
Panettiere había hablado en público en más de una ocasión sobre sus luchas contra el alcohol, los opioides y la depresión posparto, un proceso que, según relató ella misma, la llevó a ceder la custodia de su hija en 2018.
Es sobrevivida por esa hija, Kaya Evdokia Klitschko, fruto de su relación con el exboxeador Wladimir Klitschko.
Consternación en el medio
La noticia de su muerte generó reacciones de excompañeros de reparto. Brit Shaw, quien participó como actriz invitada en "Nashville", describió el fallecimiento como una conmoción.
"Ella tenía esa manera de hacerte sentir en casa. Desde el momento en que llegué al set de 'Nashville', me hizo sentir que pertenecía", escribió en una publicación en redes sociales.
Panettiere construyó su carrera desde niña, con papeles que le valieron nominaciones en los Globo de Oro, los Critics Choice Television Awards, los Teen Choice Awards y los People's Choice Awards.
Su participación en "Héroes" le dio también nominaciones en los Teen Choice y un Young Artist Award, galardón que ya había obtenido antes por su trabajo en Remember the Titans.