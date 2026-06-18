Muere Daveigh Chase a los 35 años, la actriz de la película "El aro"

Estados Unidos.- Daveigh Chase, la actriz que interpretó a Samara Morgan en "El aro", murió el martes a los 35 años a causa de una meningitis y una infección en la sangre que derivaron en una septicemia y el consiguiente fallo de su organismo. La noticia del deceso de ​​​​​​Chase, quien también prestó su voz al personaje de Disney Lilo en 'Lilo y Stitch', la lo confirmó su novio, Roy Hernandez, en declaraciones al portal TMZ. Según TMZ, Chase fue internada a principios de mes en un hospital de Los Ángeles por un cuadro de desnutrición. La infección que derivó en un colapso generalizado de sus órganos y la llevó a la muerte, se desarrolló durante esa hospitalización.

Quién era Daveigh

Su papel dándole voz a Lilo en la película de animación de Disney, que narra la historia de una solitaria niña hawaiana y el alienígena fugitivo genéticamente modificado, Stitch, la lanzó a la fama en 2002. Este papel lo repitió en la serie de televisión derivada— y la voz de Chihiro Ogino en el doblaje al inglés de El viaje de Chihiro, la película de animación japonesa de Hayao Miyazaki. En ese mismo año 2002 alcanzó gran reconocimiento por su interpretación de Samara Morgan, la principal antagonista, en la película de terror de 2002, "El aro", que le valió un premio MTV Movie Award a la Mejor Villana.

Y recientemente es recordada por su papel recurrente como Rhonda Volmer en la serie de HBO, 'Big Love', que seguía la vida de una familia mormona fundamentalista y polígama. Chace, interpretó al personaje durante 32 episodios a lo largo de las cinco temporadas, a partir de 2006.

La actriz también tuvo papeles en 'Sabrina, la bruja adolescente', 'Hechiceras', 'ER', 'Donnie Darko' y la 'Quinta Sinfonía de Beethoven'. Y sus últimos papeles fueron en 2016, con papeles en 'Jack Goes Home' y 'American Romance', además de prestar su voz a un personaje en el videojuego 'Let It Die'.

Preguntas tras su muerte

Unos días antes de la muerte de la actriz, su pareja, Roy Hernandez, puso en marcha una campaña de recaudación en GoFundMe con la intención declarada de brindarle “una sensación de hogar y paz” en sus últimos días. Esta iniciativa generó dudas entre amigos y un excolaborador de la artista, quienes señalan no conocer la identidad del hombre.

Según una publicación de Us Weekly del 17 de junio, Hernández lanzó la campaña con una meta de 5.500 dólares. En la descripción de la recaudación, escribió: “Daveigh siempre ha sido una luz en mi vida”. También relató los antecedentes personales de la actriz: “Después de una infancia difícil y una dolorosa ruptura con su familia, Daveigh fue víctima de acoso y luchó por encontrar seguridad y felicidad en el centro de Los Ángeles”.

Fuera de los reflectores