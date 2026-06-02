Michael J. Fox cumple 65 años entre la gloria de Hollywood, el párkinson y su lucha humanitaria

Nacido el 9 de junio de 1961 en Edmonton, Alberta, Fox encontró muy pronto su vocación artística y se trasladó a Estados Unidos para abrirse camino en una industria ferozmente competitiva. La oportunidad que cambiaría su vida llegó con la serie Family Ties, donde interpretó a Alex P. Keaton, un joven conservador que se convirtió en uno de los personajes más populares de la televisión estadounidense. Su trabajo le valió tres premios Emmy consecutivos y consolidó una popularidad que crecía a la misma velocidad que su talento.