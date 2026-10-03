¿Quién es Boris Lara, el cineasta hondureño acusado de abuso sexual?

Boris Lara, un destacado cineasta y escritor hondureño, enfrenta un proceso judicial por acusaciones de violación contra una joven. Más detalles sobre su perfil y el caso a continuación.
Boris Orlando Lara Zelaya nació en Güinope, El Paraíso, el 3 de octubre de 1974. Su afición por la literatura surgió desde temprana edad, despertando así su inclinación por los cuentos cortos.
Antes de adentrarse en el mundo del cine, acumuló más de 25 años de experiencia en los medios de comunicación. Esto reforzó su trayectoria como escritor, productor y director en cine, teatro y televisión.
Lara se desempeñó como catedrático de la Universidad Politécnica de Ingeniería en el área de Cine y ha sido parte de varias compañías teatrales hondureñas. Una de sus obras más destacadas fue "Cipotes", película basada en la obra anónima de Ramón Amaya Amador. Esta película fue lanzada en 2017. En 2023, lanzó su segundo largometraje más documentado: "Prisionera".
Entre otras obras audiovisuales, resaltan "Danza de colibríes" (2019), "El Inquilino" (2018), "Perfecta" (2019), "La Vendedora de Cuentos" (2021), "El Último Cigarrillo" (2021), "Cena de Navidad" (2021), entre otros.
Entre sus obras escritas, destacan "El inquilino y otros cuentos" (2015), "La Llorona: el legado de Cihuacóatl" (2018) y "Somos invisibles" (2022).
El pasado 2 de octubre, Lara compareció a su audiencia de declaración de imputado al ser acusado por el delito de violación, hecho que presuntamente habría ocurrido en Tela, Atlántida.
La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer señala que la víctima conoció a Lara Zelaya cuando ella realizaba su práctica profesional en el cine de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Lara invitó a la joven a trasladarse a Tela para trabajar como asistente de cámara.
Según la denuncia, Lara acompañó a la joven hacia su habitación de hotel y estando allí, supuestamente la habría agredido sexualmente
Esta versión coincide con una publicación realizada el pasado 13 de marzo por la presunta víctima identificada como Andrea Rápalo. La joven indicó que los hechos ocurrieron en octubre de 2025 cuando ella estaba bajo estado de ebriedad.
Mencionó que el cineasta se aprovechó de esta condición para entrar al cuarto, trancar la puerta y abusarla. Explicó que no le mencionó a nadie sobre estos hechos. Ni a la gente del hotel, ni a la otra persona que los acompañaba, tratándose de la actriz Cecilia Pavón.
Además, denunció la larga burocracia por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) al ver que el caso no avanzaba tras seis meses de haber interpuesto la denuncia.
En ese sentido, decidió exponer su vivencia públicamente como una señal de advertencia para quienes trabajan con el cineasta y escritor.
El Juzgado de Letras de Atlántida dictó detención judicial para Boris Lara como medida cautelar mientras espera el desarrollo de su audiencia inicial.
La Fiscalía informó que Lara ofreció una caución hipotecaria valorada en cinco millones de lempiras para defenderse en libertad. Sin embargo, esta fue rechazada por el juez.
El juez argumentó que estas garantías no desvirtúan la gravedad de la posible pena ni el riesgo de fuga, además de advertir sobre un posible peligro de represalias o presiones contra la víctima si el acusado permanecía en libertad.