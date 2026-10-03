Shakira y Dua Lipa hacen historia con un dúo inédito en Madrid

Madrid, España.- La británica de origen albanés Dua Lipa se ha convertido este sábado en la inesperada estrella invitada de la residencia de conciertos que Shakira está celebrando en Madrid como cierre de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran'. Aunque eran muchos los que especulaban con Maluma como posible acompañante este fin de semana de su paisana colombiana, sobre todo porque recientemente sumaron una nueva colaboración con la canción 'Agua', finalmente la sorpresa ha llegado desde otro punto del planeta.

Dua Lipa y Shakira han consumado de esta forma un dúo que nunca antes se había producido, ni en un estudio ni en un escenario. Para la ocasión, aunque barajaban dos opciones según han confirmado fuentes de la organización a EFE, se ha optado finalmente por interpretar juntas 'Antología', de su emblemático disco 'Pies descalzos' (1995).

Alejandro Sanz, Laura Pausini, Manuel Turizo han sido otros artistas que han querido acompañar de manera sorpresa a la autora de 'Las de la intuición' en los conciertos ya celebrados de su residencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse



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