Shakira transmitirá gratis su concierto completo de Madrid por Amazon Music: fecha y hora

Miami, Estados Unidos.- Shakira y Amazon Music anunciaron este lunes la transmisión en directo el próximo sábado del concierto completo de su residencia en Madrid y lanzaron una iniciativa global para impulsar a emprendedoras latinas y capacitar gratuitamente en inteligencia artificial (IA) y tecnología a un millón de mujeres para 2028. "La gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour' se ha convertido en mucho más de lo que jamás pude imaginar y estoy muy orgullosa de esto. Me emociona saber que puedo llevarla aún más lejos compartiendo esta noche especial con fans de todo el mundo, junto con Amazon Music", aseguró Shakira en un comunicado del gigante del comercio electrónico.

La transmisión de la última parada de su gira mundial, durante uno de sus conciertos de la residencia europea 'ES Latina', podrá verse desde las 14:45 hora de la costa este de Estados Unidos (18:45 GMT) a través de las plataformas de Amazon Music sin necesidad de suscripción. Rocío Guerrero, directora de Música, Latin-Iberia, de Amazon Music, dijo a EFE que se trata de la "primera" transmisión global en directo de un concierto completo de Shakira como parte de su edición anual de 'La música nos conecta', que este año promueve 'Las mujeres que impulsan la música latina'. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Si lo que queremos es celebrar a las mujeres que están detrás de la música latina y de la cultura latina, no podría imaginarme a otra persona que haya tenido tanta relevancia durante tantos años", explicó Guerrero sobre la cantante colombiana. La ejecutiva española subrayó la vigencia de Shakira, que mantiene una trayectoria de más de tres décadas, con éxitos que fueron número uno en la década de los noventa y ahora, con 'Dai Dai' como la canción más escuchada de este año en Amazon Music.

Guerrero evitó anticipar si la transmisión de Shakira superará a la del artista puertorriqueño Bad Bunny en 2025, que hasta ahora es la "más vista" en la historia de Amazon Music, y aseguró que el objetivo "no es competir, sino superarse a sí mismos" con cada nueva iniciativa. Agregó que la plataforma lanzará además una nueva versión de 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026, producida por el jamaiquino Rvssian, y una edición en vinilo por el 25º aniversario de 'Laundry Service (2001)', el álbum con el que Shakira consolidó su salto al mercado internacional, además de contenidos musicales seleccionados por la propia artista.

Las mujeres ayudan