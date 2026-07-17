Ryan Hurst ya no protagonizará la serie de Kratos tras lesionarse durante el rodaje

El accidente ocurrió a finales de junio durante una escena de acción filmada en Vancouver. Según informó Variety, el actor se desgarró un bíceps al realizar una acrobacia, por lo que tuvo que someterse a una cirugía.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La serie de God of War que prepara Prime Video tendrá que cambiar de protagonista. Ryan Hurst , quien había sido elegido para interpretar a Kratos, sufrió una lesión durante el rodaje y no podrá continuar en la producción.

Aunque su recuperación avanza favorablemente, el tiempo que necesitará para reincorporarse al rodaje es incompatible con el calendario de producción.

Ante esta situación, Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios decidieron sustituir a Hurst en lugar de esperar su recuperación. Hasta el momento no se ha anunciado quién asumirá el papel de Kratos.

El cambio obligará a retrasar la reanudación de las grabaciones y a repetir parte del trabajo ya realizado. Cuatro episodios de la primera temporada habían sido completados antes del accidente y ahora deberán volver a filmarse con el nuevo protagonista.

Además, el calendario de producción dependerá también de la disponibilidad del joven actor Callum Vinson, quien interpreta a Atreus, el hijo de Kratos.

Para asumir el papel, Hurst había realizado una intensa preparación física que le permitió ganar cerca de 18 kilogramos (40 libras) de masa muscular. El actor ya estaba vinculado a la franquicia, pues dio voz y realizó la captura de movimiento de Thor en el videojuego God of War Ragnarök.

La serie, basada en la etapa nórdica de la popular saga de videojuegos de PlayStation, tiene a Ronald D. Moore como showrunner y ya cuenta con dos temporadas confirmadas.