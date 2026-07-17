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Ryan Hurst ya no protagonizará la serie de Kratos tras lesionarse durante el rodaje

La serie de Kratos, basada en el videojuego God of War, tenía como protagonista a Ryan Hurst, pero el actor se lesionó en el rodaje y Amazon Prime tendrá que buscar a otro protagonista

  • Actualizado: 17 de julio de 2026 a las 10:37
Ryan Hurst ya no protagonizará la serie de Kratos tras lesionarse durante el rodaje

Ryan Hurst ya había grabado cuatro episodios de la serie, pero Amazon Prime ha decidido cambiarlo por otro actor tras una lesión que sufrió en el rodaje de la serie.

 Foto: Amazon Prime

Los Ángeles, Estados Unidos.- La serie de God of War que prepara Prime Video tendrá que cambiar de protagonista. Ryan Hurst, quien había sido elegido para interpretar a Kratos, sufrió una lesión durante el rodaje y no podrá continuar en la producción.

El accidente ocurrió a finales de junio durante una escena de acción filmada en Vancouver. Según informó Variety, el actor se desgarró un bíceps al realizar una acrobacia, por lo que tuvo que someterse a una cirugía.

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Aunque su recuperación avanza favorablemente, el tiempo que necesitará para reincorporarse al rodaje es incompatible con el calendario de producción.

Ante esta situación, Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios decidieron sustituir a Hurst en lugar de esperar su recuperación. Hasta el momento no se ha anunciado quién asumirá el papel de Kratos.

El cambio obligará a retrasar la reanudación de las grabaciones y a repetir parte del trabajo ya realizado. Cuatro episodios de la primera temporada habían sido completados antes del accidente y ahora deberán volver a filmarse con el nuevo protagonista.

Además, el calendario de producción dependerá también de la disponibilidad del joven actor Callum Vinson, quien interpreta a Atreus, el hijo de Kratos.

Para asumir el papel, Hurst había realizado una intensa preparación física que le permitió ganar cerca de 18 kilogramos (40 libras) de masa muscular. El actor ya estaba vinculado a la franquicia, pues dio voz y realizó la captura de movimiento de Thor en el videojuego God of War Ragnarök.

La serie, basada en la etapa nórdica de la popular saga de videojuegos de PlayStation, tiene a Ronald D. Moore como showrunner y ya cuenta con dos temporadas confirmadas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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