Así es la serie de "La Casa de los Espíritus" que Isabel Allende produce para Prime Video

Los Ángeles, Estados Unidos.- Francisca Alegría lleva a Prime Video lo que Hollywood no supo hacer en 1993. Una “Casa de los espíritus” filmada en Chile, en español y con actores latinoamericanos.

La cineasta chilena coescribió los guiones junto a Fernanda Urrejola y compartió la dirección con Andrés Wood, con Isabel Allende como productora ejecutiva y Eva Longoria respaldando el proyecto.

El mexicano Alfonso Herrera atraviesa cinco décadas como Esteban Trueba —más de 240 horas en maquillaje y prostéticos mediante— frente a una Clara del Valle repartida entre tres actrices: Francesca Turco, Nicole Wallace y Dolores Fonzi en su etapa adulta.