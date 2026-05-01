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Así es la serie de "La Casa de los Espíritus" que Isabel Allende produce para Prime Video

Treinta años después, América Latina se cobra la deuda con esta historia de Isabel allende

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 16:13
Así es la serie de La Casa de los Espíritus que Isabel Allende produce para Prime Video

Los ocho episodios que conforman la primera temporada están disponibles en Prime Video.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Francisca Alegría lleva a Prime Video lo que Hollywood no supo hacer en 1993. Una “Casa de los espíritus” filmada en Chile, en español y con actores latinoamericanos.

La cineasta chilena coescribió los guiones junto a Fernanda Urrejola y compartió la dirección con Andrés Wood, con Isabel Allende como productora ejecutiva y Eva Longoria respaldando el proyecto.

El mexicano Alfonso Herrera atraviesa cinco décadas como Esteban Trueba —más de 240 horas en maquillaje y prostéticos mediante— frente a una Clara del Valle repartida entre tres actrices: Francesca Turco, Nicole Wallace y Dolores Fonzi en su etapa adulta.

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La argentina Chiara Parravicini completa el núcleo principal como Rosa del Valle, el personaje que abre y detona la historia. La serie no elude el peso político que la novela siempre cargó.

Su trama, atravesada por una dictadura militar de derecha que derroca a un gobierno socialista, llega a las pantallas en un momento en que Chile cumple dos meses bajo la presidencia de José Antonio Kast, declarado admirador de Pinochet. Ya disponible en Prime Video.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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