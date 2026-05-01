Así es la serie de "La Casa de los Espíritus" que Isabel Allende produce para Prime Video

Los Ángeles, Estados Unidos.- Francisca Alegría lleva a Prime Video lo que Hollywood no supo hacer en 1993. Una “Casa de los espíritus” filmada en Chile, en español y con actores latinoamericanos.
La cineasta chilena coescribió los guiones junto a Fernanda Urrejola y compartió la dirección con Andrés Wood, con Isabel Allende como productora ejecutiva y Eva Longoria respaldando el proyecto.
El mexicano Alfonso Herrera atraviesa cinco décadas como Esteban Trueba —más de 240 horas en maquillaje y prostéticos mediante— frente a una Clara del Valle repartida entre tres actrices: Francesca Turco, Nicole Wallace y Dolores Fonzi en su etapa adulta.
La argentina Chiara Parravicini completa el núcleo principal como Rosa del Valle, el personaje que abre y detona la historia. La serie no elude el peso político que la novela siempre cargó.
Su trama, atravesada por una dictadura militar de derecha que derroca a un gobierno socialista, llega a las pantallas en un momento en que Chile cumple dos meses bajo la presidencia de José Antonio Kast, declarado admirador de Pinochet. Ya disponible en Prime Video.