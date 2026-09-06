"Dai Dai", de Shakira, supera las 1,000 millones de vistas en YouTube

Bogotá, Colombia.- El videoclip de "Dai Dai", la canción que Shakira grabó junto al nigeriano Burna Boy como tema oficial del Mundial 2026, superó este fin de semana las mil millones de reproducciones en YouTube.

El logro convierte a "Dai Dai" en el primer video de 2026 en alcanzar esa marca en la plataforma. La canción, publicada en mayo, forma parte de la campaña oficial que la FIFA diseñó para el torneo que se disputó en Estados Unidos, Canadá y México, y los ingresos generados por el tema se destinan al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.

Shakira celebró la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje dirigido a sus seguidores. "Mil millones de reproducciones están más allá de mis sueños. Gracias a mis increíbles fanáticos por hacer todo posible. ¡Los amo!", escribió la artista.

El impulso de "Dai Dai" no se limita a YouTube. Esta semana el tema llegó también al primer puesto de la lista Rhythmic Airplay de Billboard, que mide la rotación de las canciones en las emisoras de radio de Estados Unidos. Se trata del primer liderazgo de Shakira en ese conteo tras 12 entradas previas a lo largo de su carrera. Su mejor posición anterior había sido un quinto lugar en 2006, logrado con Hips Don't Lie, la colaboración que grabó junto a Wyclef Jean. El hito también representa una marca nueva para Burna Boy. Según Billboard, el artista nigeriano consiguió su primer número uno como intérprete principal y el segundo en total dentro de esa lista, contando sus apariciones como colaborador en otros proyectos.