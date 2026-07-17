Shakira publica la versión en español de "Dai Dai", tema del Mundial

Miami, Estados Unidos.- La cantante colombiana Shakira compartió este viernes en sus redes sociales la versión en español de "Dai Dai" , la canción oficial del Mundial de Fútbol de 2026 , que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy y que fue estrenada originalmente en inglés antes del inicio del torneo.

La nueva versión en español fue publicada a dos días de la final de la Copa del Mundo y llega después de que la artista interpretara el tema durante la ceremonia inaugural del campeonato, celebrada el pasado 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

"En el 11 contra 11 cada cual en su papel, aquí no se juega nadie cuando se deja la piel", escribió hoy junto con un video de ella cantando el tema en español.

Shakira también tiene previsto participar en la clausura del Mundial este domingo en el estadio MetLife, en East Rutherford (Nueva Jersey), donde volverá a interpretar "Dai Dai" antes de la final entre Argentina y España.

En 2010 la colombiana fue la intérprete de Waka Waka (This Time for Africa), el himno oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, considerado uno de los temas más emblemáticos en la historia del torneo.