Shakira insta a Macron y Merz a respaldar la educación en Venezuela

"Es vuestro turno", afirmó, antes de pedirles que contribuyan al FIFA Global Citizen Education Fund "para que los niños en Venezuela y en todo el mundo puedan aprender a leer y escribir, desarrollar habilidades básicas en matemáticas y acceder a la educación que necesitan para construir un futuro mejor".

Con esa cifra sobre la mesa, la artista dirigió un llamado puntual a los dos gobernantes europeos y les recordó el peso que tienen sus países dentro del mundo futbolístico.

En el mensaje, la barranquillera recordó que más de 430 escuelas quedaron destruidas por los sismos que sacudieron al país, dejando a miles de menores sin un aula a la que volver cuando arranquen las clases en septiembre.

Bogotá, Colombia.- La cantante colombiana Shakira exigió este lunes, a través de un video difundido en su cuenta de Instagram, que el presidente de Francia, Emmanuel Macron , y el canciller de Alemania, Friedrich Merz , aporten recursos al Fondo para la Educación FIFA Global Citizen, la iniciativa que reúne dinero para atender a los niños venezolanos golpeados por los terremotos del pasado 24 de junio.

La intérprete de Hips Don't Lie no llegó con las manos vacías al reclamo. Antes de nombrar a Macron y a Merz, agradeció el respaldo ya confirmado por el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y por su par de Canadá, Mark Carney, a quienes presentó como el ejemplo que espera que repliquen otros mandatarios.



Montenegro había confirmado días atrás, a través de su cuenta oficial en X, el envío de 100,000 dólares al fondo, un aporte que según sus propias palabras busca sostener "la inclusión, recuperación y futuro del pueblo amigo de Venezuela".

El fondo al que apela Shakira nació ligado al Mundial de 2026 y se propone recaudar más de 100 millones de dólares antes de la final del torneo, con el objetivo de sostener programas educativos y el proyecto Football for Schools en más de 200 países.



Dentro de ese esfuerzo, la fundación ya había destinado 500,000 dólares de forma específica para atender a la niñez venezolana tras la tragedia sísmica.

La campaña ha sumado nombres de peso fuera del ámbito político. Junto a Shakira aparecen el cantante Charlie Puth, el músico venezolano Danny Ocean, el chef Marcus Samuelsson, el presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina Mohammed, y el Nobel de la Paz Kailash Satyarthi, quienes grabaron mensajes propios para empujar la recaudación entre los aficionados al fútbol de todo el planeta.

El trasfondo de este llamado sigue siendo devastador. Los dos terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia la tarde del 24 de junio, con epicentro en el estado Yaracuy.



Según el último balance oficial recogido este domingo, la cifra de fallecidos asciende a 4,490, con más de 16,000 heridos. Miles de familias continúan sin vivienda mientras avanza la inspección de edificios que resistieron el movimiento telúrico pero arrastran daños estructurales.

Para Shakira, la urgencia no admite pausas administrativas. La reconstrucción de un aula, insiste, no puede esperar los tiempos habituales de la diplomacia, y por eso decidió nombrar en público a quienes todavía no han dado el paso.