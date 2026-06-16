Merz regala a Trump una camiseta de la selección alemana con su apellido en el dorsal

Évian, Francia.- El canciller alemán, Friedrich Merz, regaló este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, una camiseta de la selección de Alemania con el apellido del líder republicano en la espalda y el número 47, un guiño al hecho de ser el 47 mandatario de EE.UU.

Merz se la entregó al inicio de una reunión centrada en Ucrania dentro de la cumbre del G7 en Évian (Francia), que hoy arrancó con ese encuentro su segunda jornada.

Los líderes del G7, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el del Consejo Europeo, António Costa, se encontraban ya sentados en la mesa de negociación, presidida por el anfitrión, el francés Emmanuel Macron. El presidente galo tenía a ambos lados tanto a Trump como a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.