Shakira dedica emotiva carta a Messi y reconoce a Antonela Roccuzzo

Los Ángeles, Estados Unidos.- “¡Lo que Leo Messi está haciendo es más que extraordinario!”, con este mensaje posteado en una historia de su cuenta de Instagram, la cantante colombiana Shakira, reconoció el papel de Lionel Messi en el duelo Argentina-Inglaterra que le valió el pase a la final al equipo sudamericano. Luego del pitazo final en el Estadio Atlanta, Shakira, quien siguió de cerca al seleccionado albiceleste y fue testigo del pase de los dirigidos por Lionel Scaloni a una nueva final del mundo, compartió una dedicatoria sobre el capitán de la selección argentina.

En otro párrafo del mensaje, la cantante, que está lista para cantar el medio tiempo de la final del Mundial 2026, profundizó en el perfil humano y profesional del jugador argentino que milita en el Inter de Miami. “Muestra los valores de un hombre que está profundamente comprometido y disciplinado, desafiante en el tiempo y todas las probabilidades. Demostrando que una persona no se define por la edad o por lo que otros dicen”, detalla el mensaje. El triunfo 2-1 sobre Inglaterra, con una remontada cimentada en la experiencia y el talento del capitán argentino y del combinado nacional, reavivó expresiones de admiración y Shakira, desde sus redes personales, se sumó a esas reacciones con un mensaje directo, sin rodeos ni ambigüedades.

Dedicatoria a Antonela

El mensaje de la barranquillera no es solo es para el astro argentino. En un gesto de reconocimiento en el ambiente del fútbol, destacó el rol de su esposa Antonela Roccuzzo en la vida y la carrera de Messi. “¡Y sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da la fuerza e inspiración para demostrarlo!”, detalla la misiva que la cantante publicó en sus historias en la red social. La reacción de Antonella no se hizo esperar. La esposa del astro de la albiceleste compartió el posteo de la cantante en sus historias, acompañándolo con emojis de emoción y agradecimiento.

