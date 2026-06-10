Las WAGs del Mundial que ya son íconos de la cultura pop

Hubo un tiempo en que llamarlas WAG —acrónimo en inglés de Wives and Girlfriends (esposas y novias)— era casi un insulto, un reduccionismo que las encerraba en los márgenes del deporte, pero ese tiempo quedó atrás.
A un día de que arranque la Copa del Mundo en Norteamérica, figuras como Georgina Rodríguez, Antonela Rocuzzo, Tini Stoessel y Ester Expósito llegan al torneo con sus sólidas marcas personales, audiencias masivas y presencia cultural genuina.
Rodríguez, con más de 72 millones de seguidores en Instagram y su propia línea de perfumería, representa la WAG que construyó un emporio personal.
Rocuzzo, embajadora de firmas de lujo globales, encarna la elegancia discreta que las marcas persiguen.
La esposa de Lionel Messi cofundó una boutique de calzado Sarkany, de la mano de Sofía Balbi.
Stoessel, en plena gira mundial con estadios agotados, demuestra que el fútbol es para ella apenas el contexto de una carrera que le pertenece enteramente.
Y Expósito, la popular actriz de “Élite”, llegó a este Mundial ya siendo una celebridad por derecho propio, mucho antes de que su romance con Kylian Mbappé acaparara la atención mediática
Su romance con Mbappé, confirmado en marzo de 2026, la convirtió en la WAG más buscada del año.
Aunque Luis Suárez no estará en este Mundial, Sofía Balbi sigue siendo una de las WAGs más admiradas.
Antes de ellas, hubo otros nombres que marcaron el precedente, entre ellas está Shakira. La barranquillera ya era una superestrella global antes de los años junto a Gerard Piqué. Su presencia redefinió lo que una WAG podía representar en términos de poder cultural.
También la icónica Victoria Beckham, quien transformó su figura pop noventera en una firma de moda reconocida en París y Londres impulsada por su esposo David Beckham.
Cabe mencionar que las plataformas de streaming encontraron en el universo WAG un filón narrativo altamente rentable. Los docurealitys protagonizados por mujeres de futbolistas de élite mezclan glamour, vulnerabilidad emocional y aspiracionalidad en un formato que engancha audiencias globales de forma transversal.