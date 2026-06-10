Shakira asegura estar “lista” para la inauguración del Mundial 2026

La artista colombiana Shakira anunció este miércoles, con menos de 24 horas de anticipación, que está preparada para actuar en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, el legendario Azteca.
A través de sus redes sociales, Shakira compartió fotografías de los ensayos finales, en las que aparece vestida de negro, con lentes oscuros y rodeada de bailarines, junto a un mensaje que dejó poco margen a la duda.
"Ha sido una semana de ensayo sin parar para nosotros, estamos listos!! No puedo esperar a veros a todos mañana en la ceremonia de apertura de @fifaworldcup", escribió la cantante.
En la misma publicación incluyó un video que registra su llegada al estadio y fragmentos de los ensayos coreográficos.
La FIFA confirmó que Shakira participará junto al cantante nigeriano Burna Boy en la apertura del campeonato, donde ambos interpretarán "Dai Dai", la canción oficial del torneo.
El tema, lanzado el 14 de mayo de 2026 a través de Ace Entertainment y Sony Music, fue escrito por Shakira y Burna Boy junto con Benny Adam, Jon Bellion, Ed Sheeran y Alexander Castillo, y está compuesto en cinco idiomas: inglés, español, italiano, francés y japonés.
El título "Dai Dai" es una expresión italiana que significa "vamos" o "adelante", utilizada para animar a alguien a seguir en marcha.
El coro multilingüe de la canción resume precisamente eso, el espíritu que define a un torneo de escala global. La canción fue diseñada en beneficio del Fondo de Educación de la FIFA y de Global Citizen, con el objetivo de recaudar 100 millones de dólares al finalizar el torneo para brindar acceso a educación de calidad a niños de todo el mundo.
El segmento musical de la ceremonia inaugural contará también con Alejandro Fernández, Maná, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Tyla, todos integrantes del álbum oficial del Mundial de la FIFA 2026.
La ceremonia está programada para comenzar a las 11:30 p.m., hora local, antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica previsto para las 1:00 p.m.
Para Shakira, pisar el Azteca representa mucho más que una presentación de alto perfil. Esta será la cuarta vez que participa con canciones en una Copa del Mundo: en Alemania 2006 interpretó Hips Don't Lie – Bamboo; en Sudáfrica 2010 entregó Waka Waka (This Time for Africa), canción oficial de aquel torneo; y en Brasil 2014 cantó "La La La" durante la clausura en el estadio Maracaná.
Actuar ahora en suelo latinoamericano, con una canción construida a cuatro manos entre el pop latino y el afrobeats, prolonga una historia que lleva dos décadas tejida alrededor del fútbol.