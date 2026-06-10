Shakira asegura estar “lista” para la inauguración del Mundial 2026

El coro multilingüe de la canción resume precisamente eso, el espíritu que define a un torneo de escala global. La canción fue diseñada en beneficio del Fondo de Educación de la FIFA y de Global Citizen, con el objetivo de recaudar 100 millones de dólares al finalizar el torneo para brindar acceso a educación de calidad a niños de todo el mundo.