Shakira recreará una "ciudad" inspirada en el realismo mágico para su residencia en Madrid

Madrid, España.- Una ciudad inspirada en el realismo mágico, con ocho pabellones dedicados a música, moda, gastronomía, literatura, arte y cine, cultura infantil y el universo artístico de Shakira: así será la compleja estructura que la colombiana construirá en Madrid para la residencia final de su actual gira.

Este viernes su equipo reveló más detalles en una rueda de prensa en la que se han anticipado imágenes renderizadas de cómo se verá el recinto del Iberdrola Music a unos dos meses del primer concierto, el 18 de septiembre, al que seguirán actuaciones los días 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 10 y 11 de octubre. Se ha informado en la misma de que en total serán 12 los conciertos que ofrecerá, ya que se ha sumado una última fecha el 9 de octubre. Que "España es latina" es el mensaje que Shakira quiere transmitir con esta residencia, según dijo el presidente de Live Nation España, Pino Sagliocco, que destacó que este es "el proyecto más bonito" en el que ha trabajado nunca en cuanto "espacio de convivencia para hacernos a todos más empáticos".

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Con capacidad para 50.000 personas y una plaza central de encuentro llamado Macondo Plaza, el espacio estará abierto desde las 12 del mediodía hasta la medianoche, con el concierto central de Shakira entre las 20:30 y las 23 horas. Cada pabellón contará "con identidad propia", por ejemplo su color, y una programación e invitados diferenciados durante las fechas de la residencia, todas curadas por Shakira "bajo la idea de que la Nación Latina no es un territorio geográfico: es una comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría".

Según dijo Sagliocco, se está viendo con las instituciones públicas la posibilidad de que los días que el espacio esté cerrado, de lunes a jueves, pueda ser aprovechado para excursiones de escolares "y celebren su pertenencia a esta comunidad".

Una "comunidad" con zona VIP

En esa "comunidad" habrá, sin embargo, dos espacios exclusivos para la zona VIP, 'Espacio Garden' y 'Espacio Terrace', cuyas entradas saldrán a la venta el próximo lunes y que han sido "diseñados para vivir la residencia europea de Shakira desde otro nivel", indica el comunicado oficial. "Es un servicio que hay que dar hoy en día", argumentó el presidente de Live Nation España, que subrayó que en cualquier caso tendrá unos "precios muy asequibles" (a partir de los 500 euros), "no como los del partido de España (de la final del Mundial) en Nueva York del otro día" de miles de dólares. Ante las críticas que la casita de los conciertos de Bad Bunny generó en España en cuanto a división entre una pequeña élite y el resto del público, la promotora quiso aclarar a EFE que en este caso no se trata de un espacio como ese, restringido solo para los invitados del artista, y que el lunes se ofrecerán más detalles.