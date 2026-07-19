Once minutos de show y media hora de espera, así fue el entretiempo del Mundial

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina incluyó un show de medio tiempo que se extendió entre 25 y 30 minutos, aunque la presentación artística propiamente dicha ocupó apenas unos 11 minutos.
El cartel de artistas convocados por la organización incluyó a Shakira, Burna Boy, BTS, Madonna, los personajes de Los Muppets Kermit y Miss Piggy, el director Gustavo Dudamel al frente de músicos de la Filarmónica de Nueva York y la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, la agrupación de baile Ghetto Kids, el cantante Emmanuel Kelly y el coro infantil de la escuela PS 22.
Justin Bieber fue presentado por los personajes de la serie Ted Lasso, Ted Lasso y el entrenador Beard, y adaptó parte de la letra de su canción para hacer referencia al torneo.
El cantante participó de manera gratuita, al igual que el resto de los artistas, en el marco de una iniciativa que busca apoyar el fondo educativo de la FIFA.
Uno de los momentos más comentados fue la aparición de Madonna, trasladada al campo en un automóvil conducido por los exfutbolistas brasileños Ronaldo y Ronaldinho.
También llamó la atención la participación del personaje Animal, de Los Muppets, tocando la batería durante la interpretación de Seven Nation Army junto a BTS.
Antes del encuentro, la ceremonia de clausura del Mundial contó con Post Malone junto a otras figuras como el actor Tom Cruise, los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini, y el creador de contenido IShowSpeed. Además, Mario Kempes y Andrés Iniesta presentaron el trofeo antes del pitido inicial.
Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony, interpretó además una versión especial del himno nacional de Estados Unidos antes del inicio del partido.
La producción estuvo a cargo de la organización Global Citizen, en colaboración con Live Nation y Done + Dusted, y contó con la dirección artística del líder de Coldplay, Chris Martin.