Once minutos de show y media hora de espera, así fue el entretiempo del Mundial

El cartel de artistas convocados por la organización incluyó a Shakira, Burna Boy, BTS, Madonna, los personajes de Los Muppets Kermit y Miss Piggy, el director Gustavo Dudamel al frente de músicos de la Filarmónica de Nueva York y la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, la agrupación de baile Ghetto Kids, el cantante Emmanuel Kelly y el coro infantil de la escuela PS 22.