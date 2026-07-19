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Once minutos de show y media hora de espera, así fue el entretiempo del Mundial

Con Shakira, BTS, Madonna y Justin Bieber como principales atractivos, el entretiempo de la final del Mundial entre España y Argentina incluyó actuaciones que combinaron música, coros infantiles y la participación de exfutbolistas como Ronaldo y Ronaldinho

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 14:33
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La final del Mundial 2026 entre España y Argentina incluyó un show de medio tiempo que se extendió entre 25 y 30 minutos, aunque la presentación artística propiamente dicha ocupó apenas unos 11 minutos.

 Foto: EFE
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El cartel de artistas convocados por la organización incluyó a Shakira, Burna Boy, BTS, Madonna, los personajes de Los Muppets Kermit y Miss Piggy, el director Gustavo Dudamel al frente de músicos de la Filarmónica de Nueva York y la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, la agrupación de baile Ghetto Kids, el cantante Emmanuel Kelly y el coro infantil de la escuela PS 22.

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Justin Bieber fue presentado por los personajes de la serie Ted Lasso, Ted Lasso y el entrenador Beard, y adaptó parte de la letra de su canción para hacer referencia al torneo.

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El cantante participó de manera gratuita, al igual que el resto de los artistas, en el marco de una iniciativa que busca apoyar el fondo educativo de la FIFA.

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Uno de los momentos más comentados fue la aparición de Madonna, trasladada al campo en un automóvil conducido por los exfutbolistas brasileños Ronaldo y Ronaldinho.

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También llamó la atención la participación del personaje Animal, de Los Muppets, tocando la batería durante la interpretación de Seven Nation Army junto a BTS.

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Antes del encuentro, la ceremonia de clausura del Mundial contó con Post Malone junto a otras figuras como el actor Tom Cruise, los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini, y el creador de contenido IShowSpeed. Además, Mario Kempes y Andrés Iniesta presentaron el trofeo antes del pitido inicial.

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Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony, interpretó además una versión especial del himno nacional de Estados Unidos antes del inicio del partido.

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La producción estuvo a cargo de la organización Global Citizen, en colaboración con Live Nation y Done + Dusted, y contó con la dirección artística del líder de Coldplay, Chris Martin.

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