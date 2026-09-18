Shakira abre su residencia en Madrid con una fiesta de identidad latina

Madrid, España.- La cantante colombiana Shakira comienza este viernes su tan esperada residencia en Madrid para poner fin a su gira internacional "Las mujeres ya no lloran". Así, la 'ciudad Shakira' se ha teñido de los colores de Colombia y ha dejado desplegar sus faldas con monedas para darle la bienvenida. Es ese grito: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", el que más ha sonado en la fila previa a la apertura del recinto, esa 'ciudad Shakira' construida en el Iberdrola Music, el Macondo Park, con más de 40 hectáreas de recinto. Varios miles de personas se concentraron a las puertas de este espacio horas antes del concierto a esperar la apertura de sus puertas. El público accedió al recinto más tarde de lo previsto y en la fila destacó la indignación a gritos de "abran la puerta", "queremos entrar" y "esto es una estafa". Cuando al fin se produjo la apertura, ésta se celebró con vítores y bailes.

Desde sombreros con la bandera de Colombia hasta pelucas moradas en honor al videoclip de la famosa canción 'Las de la intuición', la emoción reinó entre el público expectante, especialmente entre aquellos que, como Omaira, de 59 años, provienen del mismo país que la artista. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Ella es una loba. Estoy muy emocionada de ver todo lo que ha podido construir después de toda su historia, de todo lo que le pasó. Por un lado, me alegro de que aquello sucediera, porque volvimos a tenerla después de perderla por diez años, y con esto, al fin, la volvimos a recuperar", declaró a EFE. Para Omaira, ver a su artista favorita en dos fechas (hoy con sus amigas y dentro de dos semanas de nuevo con sus hijas) es "un orgullo enorme", especialmente por la cantidad de cultura colombiana que la artista trae a la ciudad. "Poder ver el carnaval de Barranquilla es como tener un poquito de nuestra tierra aquí. Para mí, es un orgullo enorme. El Atlántico no nos separa, sino que nos une como latinos", destacó.

Lorena, de 29 años, vino a este primer concierto de la mano de sus amigas. Ella reside en la isla de Ibiza (Mediterráneo), llegó a España desde Venezuela hace tres años, y admite que Madrid siempre le ha dado la bienvenida. "Madrid es la casa de los latinos. A mí me ha abrazado desde el momento en que llegué a España. España es el epicentro para los latinos, todo el mundo quiere conocer la bonita Madrid", contó.