  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Shakira enciende Paraguay con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

La cantante colombiana Shakira encendió Asunción en un segundo concierto como parte de su gira mundial. En un escenario abarrotado que coreó sus canciones, tras 14 años de ausencia

  • 30 de noviembre de 2025 a las 09:19
Shakira enciende Paraguay con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

Con diferentes atuendos y coreografías, la estrella colombiana Shakira bailó y puso a mover sus seguidores con varios éxitos de su repertorio.

 Foto: EFE

Asunción, Paraguay.- La cantante colombiana Shakira encendió la capital de Paraguay, Asunción, en su segundo concierto consecutivo como parte de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', en el estadio 'La Nueva Olla', que congregó a decenas de miles de fanáticos.

La artista conectó de entrada con el público al bailar con su elenco delante de una pantalla que proyectaba las banderas de diferentes países repitiendo las nacionalidades de las mujeres "latinas" hasta llegar a las paraguayas, que respondieron a coro con gritos y aplausos.

¡Shakira vendrá a Centroamérica en 2026! Así lo confirmó la cantante

Con diferentes atuendos y coreografías, la estrella colombiana bailó y puso a mover sus seguidores con varios éxitos de su repertorio que, entre otros, incluyó "La Fuerte", "Girl Like Me", "Las de la lntuición", "Estoy Aquí", "La Loba", "La Copa Vacía", además de "Te Felicito" y "TQG", que también fueron cantadas a coro en el estadio.

El escenario abarrotado también acompañó el momento emotivo provocado por la aparición en pantalla gigante de un video mostrando a Shakira cuando era bebé y luego una niña que comenzaba a cantar hasta convertirse en una artista, imágenes que precedieron a la interpretación de "Pies descalzos, sueños blancos".

Shakira ofreció el segundo de dos conciertos en la capital paraguaya, luego de 14 años de visitar ese país.

Shakira ofreció el segundo de dos conciertos en la capital paraguaya, luego de 14 años de visitar ese país.

 (Foto: EFE)

Abrió el espectáculo como "telonera", la artista paraguaya Nath Aponte que interpretó canciones del género guarania, que es emblemático de la identidad musical de pueblo paraguayo.

Dua Lipa canta "Antología" en concierto y Shakira reacciona a su interpretación

Shakira incluyó a Paraguay para dos presentaciones, este viernes y sábado, en la segunda parte de su gira mundial que incluye a varios países de Latinoamérica y que cerrará con espectáculos en la ciudad argentina de Córdoba previstos a mediados de diciembre.

La colombiana volvió a Paraguay 14 años después de haber presentado en 2011 la gira 'Sale el Sol Tour'.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias