¡Shakira vendrá a Centroamérica en 2026! Así lo confirmó la cantante

Shakira confirmó que llegará a Centroamérica en 2026, desatando especulación entre los fans hondureños sobre una posible fecha en el país.
En un clip compartido en las redes sociales de Conciertos Honduras, la artista aseguró que “seguro estará en Centroamérica” el año que viene, sin detallar países, pero abriendo la puerta a su regreso a la región.
La colombiana atraviesa uno de los mayores hitos de su carrera con el “Las mujeres ya no lloran World Tour”, una de las giras más exitosas a nivel global.
Aunque no mencionó a Honduras directamente, la posibilidad de su retorno tras más de 25 años de su primera y última visita mantiene expectantes a miles de catrachos.
El video viralizado en redes reavivó la emoción en Centroamérica, donde muchos esperan que el tour incluya nuevas paradas históricas.
Con múltiples récords de asistencia y éxito internacional, la nueva gira de Shakira podría significar su reencuentro con el público de la región que ha esperado mucho por esta oportunidad.
"Me encantaría, seguro que voy a estar en Centroamérica en 2026, así que espero verlos a muchos de ustedes allí en los conciertos" respondió la cantante a la entrevistadora.
Como era de esperarse, la respuesta del público estalló. Más de 3,200 reacciones y cientos de comentarios solo en Instagram en un par de horas evidencian la influencia que la colombiana y su música tienen en la audiencia hondureña.
Los fans hondureños celebran el anuncio regional, confiando en que Shakira vuelva al país como parte de esta etapa histórica en su carrera.
Con la cantidad de conciertos que Honduras ha albergado en los últimos años, no sería descabellado creer que la "Loba" mayor podría ser la máxima estrella invitada en los próximos meses.
Y es que, aún si la colombiana no pacta paradas en Honduras pero sí lo hace en países vecinos como El Salvador y Costa Rica, por ejemplo, es seguro que cientos de catrachos, si no es que miles, estarían dispuestos a movilizarse para ver y escuchar a su artista favorita en vivo sobre el escenario.
Para su "manada", 2026 será el año en que la estrella latina vuelva a pisar suelo catracho en uno de los tours más exitosos de los últimos años.
Sin más detalles revelados, hasta ahora, por la plataforma vocera de los espectáculos en vivo en Tegucigalpa y San Pedro Sula solo queda esperar el anuncio de más detalles que seguro pondrán a celebrar a los seguidores de la colombiana más famosa.
De momento, la cantante no ha emitido ningún comunicado oficial sobre su paso por Centroamérica, pero al escucharlo de su propia voz y sabiendo el momento de su carrera en que se encuentra, el público sabe que si la "Loba" lo dijo, la "Loba" lo cumplirá.