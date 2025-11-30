Dua Lipa canta "Antología" en concierto y Shakira reacciona a su interpretación

Dua Lipa emocionó a miles de fans en Bogotá al interpretar su propia versión de “Antología”, el clásico de Shakira que marcó a toda una generación en Latinoamérica. La colombiana ya reaccionó a este acontecimiento.
La cantante británica sorprendió al público colombiano con su español fluido, resultado de las clases que ha tomado en medio de su gira por Latinoamérica.
El homenaje se volvió viral: Dua Lipa cantó la balada con sentimiento y respeto, dejando ver su admiración profunda por la música de Shakira.
El gesto se viralizó a tal punto que el clip llegó a ojos y oídos de la barranquillera, quien dirigió un conmovedor mensaje de agradecimiento a la cantante londinense.
“Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años”, escribió la colombiana en sus redes sociales.
“¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla!”: cerró el mensaje con el que Shakira celebró el gesto de Dua Lipa.
Dua Lipa respondió con cariño: “Fue una noche hermosa y me encantó cantar tu canción”. El intercambio conmovió a sus fans en todo el mundo.
En su concierto en Bogotá, Dua Lipa mostró una vez más por qué Shakira es una inspiración clave para las nuevas generaciones de artistas femeninas.
La británica no ocultó nunca su fascinación por Shakira; incluso ha mencionado que la admira desde su infancia y que su música la acompañó en su formación artística.
Con esta presentación, Dua Lipa rindió uno de los homenajes más comentados del año, destacando la influencia de Shakira en la música pop global.