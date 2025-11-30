  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Danilo Carrera en Honduras: Asiste a graduación de su hermano en Zamorano

El actor ecuatoriano estuvo este sábado en la Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano junto a su familia en la graduación como ingeniero de su hermano Juan Xavier Carrera Huerta

  • 30 de noviembre de 2025 a las 06:22
Danilo Carrera en Honduras: Asiste a graduación de su hermano en Zamorano
1 de 12

El actor, conductor y ex jugador ecuatoriano, Danilo Carrera, participó este sábado en la graduación de su hermano Juan Xavier Carrera Huerta en la Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano en Honduras.

 Foto: Captura Instagram Danilo Carrera
Danilo Carrera en Honduras: Asiste a graduación de su hermano en Zamorano
2 de 12

Una imagen del actor y de su hermano luego de recibir su titulo como Ingeniero Agrónomo. "Les presento al Ingeniero Agrónomo Juan Xavier Carrera Huerta , el más aplaudido por sus compañeros. Gracias Señor mío y Dios mío, por bendecirnos con otro Ingeniero Zamorano", escribió su madre Eloísa Huerta

 Foto: Captura Instagram
Danilo Carrera en Honduras: Asiste a graduación de su hermano en Zamorano
3 de 12

El actor Danilo Carrera participó en la ceremonia de graduación, ubicándose en un sitial de honor junto a las autoridades. Aquí junto al rector de la Escuela Agrícola Panamericana, Jeffery P. Cohen.

 Foto: Captura Instagram
Danilo Carrera en Honduras: Asiste a graduación de su hermano en Zamorano
4 de 12

El actor en una imagen de una campaña y al lado derecho posando con una fanática emocionada que no podía creer que se trataba del joven talento ecuatoriano cuya trayectoria incluye varias telenovelas.

 Foto: Captura Instagram
Danilo Carrera en Honduras: Asiste a graduación de su hermano en Zamorano
5 de 12

Xavier Carrera (padre) junto a sus hijos (incluido Danilo) junto al feliz graduado, en un almuerzo previo a la graduación en la Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano.

 Foto: Captura Instagram
Danilo Carrera en Honduras: Asiste a graduación de su hermano en Zamorano
6 de 12

Danilo Carrera compartió una imagen que muestra a su hermano con su anillo de graduado de una de las universidades más prestigiosas del país y cuya mayor comunidad de estudiantes extranjeros es ecuatoriana.

 Foto: Captura Instagram
Danilo Carrera en Honduras: Asiste a graduación de su hermano en Zamorano
7 de 12

Xavier Carrera y Elsita Huerta (derecha) junto a sus hijos, previo a la graduación. "Bueno por fin toda la familia Carrera Huerta, listos para el evento del año en Zamorano", publicó Elsita.

 Foto: Captura Instagram
Danilo Carrera en Honduras: Asiste a graduación de su hermano en Zamorano
8 de 12

En la publciación de la madre del graduado está además esta tarjeta que muestra la promoción zamorana. Además de mensajes cono "Mis amores de mi vida", aludiendo a sus hijos y a su esposo.

 Foto: Captura Instagram
Danilo Carrera en Honduras: Asiste a graduación de su hermano en Zamorano
9 de 12

Danilo Carrera junto al rector y otras autoridades de Zamorano durante la graduación. Y en la imagen de la izquierda Danilo saluda a dos jóvenes en el momento en que va por un café a un restaurante en Honduras.

 Foto: Captura Instagram
Danilo Carrera en Honduras: Asiste a graduación de su hermano en Zamorano
10 de 12

"Almuerzo en Zamorano antes de la graduación", publicó Elsita Huerta (izquierda) madre de Danilo y del graduado. En la imagen parte de la familia Huerta-Carrera.

 Foto: Instagram
Danilo Carrera en Honduras: Asiste a graduación de su hermano en Zamorano
11 de 12

Danilo Carrera fue el presentador, junto a Jacky Bracamontes, del Miss Universo 2025 que se realizó en Tailandia. Aquí con la reina mexicana Fátima Bosch.

 Foto: Captura Instagram
Danilo Carrera en Honduras: Asiste a graduación de su hermano en Zamorano
12 de 12

Un post de su paso por el Miss Universo y de ahí directo a la graduación de su hermano menor como ingeniero en Honduras. Danilo inició en el modelaje y también fue jugador de futbol. Hoy es un famoso actor de telenovelas en México y Colombia.

 Foto: Captura Instagram
Cargar más fotos