Danilo Carrera en Honduras: Asiste a graduación de su hermano en Zamorano

El actor, conductor y ex jugador ecuatoriano, Danilo Carrera, participó este sábado en la graduación de su hermano Juan Xavier Carrera Huerta en la Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano en Honduras.
Una imagen del actor y de su hermano luego de recibir su titulo como Ingeniero Agrónomo. "Les presento al Ingeniero Agrónomo Juan Xavier Carrera Huerta , el más aplaudido por sus compañeros. Gracias Señor mío y Dios mío, por bendecirnos con otro Ingeniero Zamorano", escribió su madre Eloísa Huerta
El actor Danilo Carrera participó en la ceremonia de graduación, ubicándose en un sitial de honor junto a las autoridades. Aquí junto al rector de la Escuela Agrícola Panamericana, Jeffery P. Cohen.
El actor en una imagen de una campaña y al lado derecho posando con una fanática emocionada que no podía creer que se trataba del joven talento ecuatoriano cuya trayectoria incluye varias telenovelas.
Xavier Carrera (padre) junto a sus hijos (incluido Danilo) junto al feliz graduado, en un almuerzo previo a la graduación en la Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano.
Danilo Carrera compartió una imagen que muestra a su hermano con su anillo de graduado de una de las universidades más prestigiosas del país y cuya mayor comunidad de estudiantes extranjeros es ecuatoriana.
Xavier Carrera y Elsita Huerta (derecha) junto a sus hijos, previo a la graduación. "Bueno por fin toda la familia Carrera Huerta, listos para el evento del año en Zamorano", publicó Elsita.
En la publciación de la madre del graduado está además esta tarjeta que muestra la promoción zamorana. Además de mensajes cono "Mis amores de mi vida", aludiendo a sus hijos y a su esposo.
Danilo Carrera junto al rector y otras autoridades de Zamorano durante la graduación. Y en la imagen de la izquierda Danilo saluda a dos jóvenes en el momento en que va por un café a un restaurante en Honduras.
"Almuerzo en Zamorano antes de la graduación", publicó Elsita Huerta (izquierda) madre de Danilo y del graduado. En la imagen parte de la familia Huerta-Carrera.
Danilo Carrera fue el presentador, junto a Jacky Bracamontes, del Miss Universo 2025 que se realizó en Tailandia. Aquí con la reina mexicana Fátima Bosch.
Un post de su paso por el Miss Universo y de ahí directo a la graduación de su hermano menor como ingeniero en Honduras. Danilo inició en el modelaje y también fue jugador de futbol. Hoy es un famoso actor de telenovelas en México y Colombia.