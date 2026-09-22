Banda de Marcha 504 lleva el talento catracho al escenario de Shakira

Madrid, España-La música, el ritmo y las tradiciones hondureñas encontraron nuevamente un escenario internacional de gran exposición de la mano de la Banda de Marcha Honduras 504, una agrupación integrada por migrantes hondureños residentes en España que continúa llevando la identidad del país más allá de sus fronteras. La agrupación participó como invitada en el Macondo Park de Madrid, un espacio cultural creado para reunir diferentes expresiones del arte latinoamericano en el marco de la residencia de Shakira y en Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Con instrumentos de percusión, liras y vientos, además de coreografías inspiradas en las tradiciones hondureñas, los integrantes de la banda ofrecieron una presentación ante un público multicultural, conformado por españoles, latinoamericanos y otros ciudadanos europeos. La participación permitió que los ritmos y expresiones culturales de Honduras fueran parte de una experiencia artística que reunió distintas manifestaciones de la cultura latinoamericana en la capital española.

Hondureños que siguen conquistando escenarios

La Banda de Marcha Honduras 504 fue fundada en Madrid en 2022 bajo la dirección artística de Joel Velásquez. Desde entonces, la agrupación ha construido una trayectoria marcada por presentaciones en escenarios internacionales y por la participación de jóvenes hondureños que mantienen sus vínculos culturales mientras residen en Europa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Uno de los momentos destacados de su trayectoria ocurrió en 2025, cuando la banda participó en el espectáculo de medio tiempo de un partido oficial de la NFL en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. En esa presentación compartió escenario con figuras de la música urbana como Daddy Yankee y el productor argentino Bizarrap.

Ahora, la agenda de la agrupación contempla una nueva presentación en Madrid. La Oficina de Cultura de la Comunidad de Madrid tiene programado para el próximo 11 de octubre un desfile en el Parque de Santander, como parte de las actividades de Hispanidad 2026. Durante esa actividad, los integrantes de Honduras 504 tienen previsto presentar ritmos tradicionales, punta y otros bailes autóctonos hondureños, en una jornada que reunirá expresiones culturales de distintos países. Para los integrantes de la banda, cada presentación representa también una oportunidad para mantener presentes las tradiciones hondureñas entre las nuevas generaciones de migrantes y mostrar al público europeo parte de la música y las expresiones culturales que identifican a Honduras.

#Honduras #Shakira #OrgulloHondureño @bandademarcha_504oficial Hoy no es un día cualquiera... 🇭🇳💙 Hoy Banda de Marcha 504 vive un momento que quedará para siempre en nuestra historia: nuestra primera presentación junto a Shakira como invitados especiales✨🔥 Siempre llevando nuestra música, nuestra pasión y nuestro orgullo a un escenario internacional. 🇭🇳🌎 📍MACONDO PARK 🎫LAS MUJERES YA NO LLORAN WORD TOUR Gracias a Dios por permitirnos vivir este momento y a todos los que han creído en nosotros desde el principio. Esto apenas comienza. 💙 SHAKIRA X BANDA DE MARCHA 504 🥁🔥 #BandaDeMarcha504 #EstoApenasComienza @fans destacados@Shakira ♬ Loba - Shakira