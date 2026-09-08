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Hondureña Reyna Mejía es incluida por Forbes Centroamérica entre los 100 Thought Leaders 2026

Reyna Mejía fue incluida por Forbes Centroamérica entre los 100 Thought Leaders de 2026 por su liderazgo y visión estratégica empresarial

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 07:39
Hondureña Reyna Mejía es incluida por Forbes Centroamérica entre los 100 Thought Leaders 2026

La inclusión de la ejecutiva hondureña la ubica entre líderes, innovadores y tomadores de decisiones vinculados con el desarrollo empresarial y económico de Centroamérica.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Orgullo catracho! El listado empresarial de Forbes Centroamérica incluye este año entre sus 100 “Thought Leaders” a la hondureña Reyna Mejía, espacio dedicado a profesionales que sobresalen por su liderazgo y visión empresarial.

La hondureña destacó por su capacidad para desarrollar estrategias de crecimiento con alcance regional y por su gestión orientada al fortalecimiento de la conectividad entre mercados.

Mejía expresó su satisfacción y agradecimiento por la distinción, pero también la atribuyó a los equipos de trabajo y a las personas que han acompañado su trayectoria profesional.

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“Muy feliz y agradecida de formar parte de la lista de Líderes de Forbes. Recibo este reconocimiento con orgullo, pero sobre todo con gratitud por cada equipo, cada reto y cada persona que ha sido parte de mi camino profesional”, manifestó.

La ejecutiva señaló que, para ella, " liderar es crecer, generar valor y abrir camino para otros. Gracias, Forbes, por este reconocimiento. Seguimos adelante, con más retos y más sueños”.

La publicación resaltó su visión estratégica y su gestión para fortalecer la conectividad entre mercados y promover estrategias de crecimiento regional.

La publicación resaltó su visión estratégica y su gestión para fortalecer la conectividad entre mercados y promover estrategias de crecimiento regional.

 (Foto: Redes sociales)

El reconocimiento permite visibilizar la participación de profesionales hondureños en espacios empresariales internacionales, donde convergen ejecutivos, empresarios e innovadores de distintos sectores de la economía.

Esfuerzo

La trayectoria de Mejía la ha llevado a ocupar espacios de alta dirección y a desarrollar una gestión vinculada con el crecimiento y la conectividad entre mercados, aspectos que fueron destacados en la selección de Forbes.

Su inclusión en el listado de los 100 Thought Leaders representa además un reconocimiento a una profesional hondureña que ahora figura en una plataforma internacional junto a referentes del ámbito empresarial.

El reconocimiento de Forbes se suma así a la trayectoria de Mejía y pone en alto el nombre de Honduras por su liderazgo, innovación y visión estratégica.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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