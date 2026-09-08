Hondureña Reyna Mejía es incluida por Forbes Centroamérica entre los 100 Thought Leaders 2026

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Orgullo catracho! El listado empresarial de Forbes Centroamérica incluye este año entre sus 100 “Thought Leaders” a la hondureña Reyna Mejía, espacio dedicado a profesionales que sobresalen por su liderazgo y visión empresarial. La hondureña destacó por su capacidad para desarrollar estrategias de crecimiento con alcance regional y por su gestión orientada al fortalecimiento de la conectividad entre mercados. Mejía expresó su satisfacción y agradecimiento por la distinción, pero también la atribuyó a los equipos de trabajo y a las personas que han acompañado su trayectoria profesional.

“Muy feliz y agradecida de formar parte de la lista de Líderes de Forbes. Recibo este reconocimiento con orgullo, pero sobre todo con gratitud por cada equipo, cada reto y cada persona que ha sido parte de mi camino profesional”, manifestó. La ejecutiva señaló que, para ella, " liderar es crecer, generar valor y abrir camino para otros. Gracias, Forbes, por este reconocimiento. Seguimos adelante, con más retos y más sueños”.

El reconocimiento permite visibilizar la participación de profesionales hondureños en espacios empresariales internacionales, donde convergen ejecutivos, empresarios e innovadores de distintos sectores de la economía.

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