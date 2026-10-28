Nasry Asfura adelanta el precio de los combustibles para el lunes 2 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente hondureño Nasry Asfura se refirió al precio de los combustibles en Honduras y adelantó las variaciones a partir del lunes 2 de noviembre.

El mandatario afirmó que la gasolina súper y regular bajarán su valor, mientras el diésel tendrá un fuerte aumento.

Sin embargo, afirmó que el gobierno continuará subsidiando el precio del diésel, por lo que su precio se mantendrá en L153.53 en la zona central y sur del país.