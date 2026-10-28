Nasry Asfura adelanta el precio de los combustibles para el lunes 2 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente hondureño Nasry Asfura se refirió al precio de los combustibles en Honduras y adelantó las variaciones a partir del lunes 2 de noviembre.
El mandatario afirmó que la gasolina súper y regular bajarán su valor, mientras el diésel tendrá un fuerte aumento.
Sin embargo, afirmó que el gobierno continuará subsidiando el precio del diésel, por lo que su precio se mantendrá en L153.53 en la zona central y sur del país.
"La gasolina regular el lunes baja casi un lempira y la súper baja 2.62; el diésel sube pero todo es absorbido por el gobierno mediante el pago de los impuestos", indicó.
Asfura recordó que "en cuatro lunes el diésel ha subido 32.63 lempiras pero lo ha cubierto el gobierno. El lunes 2 de noviembre la tendencia es que subirá 8.68 lempiras, pero también lo asume el gobierno".
De esta forma, la gasolina superior bajaría L2.62 y pasaría a costar L151.89 en la zona central, ya que actualmente cuesta L154.51.
Con la llegada del gobierno de Nasry Asfura se ha registrado el precio en los combustibles más altos en la historia del país. Sin embargo, en la actual administración afirman que las alzas se deben a factores geopolíticos como la situación en el Medio Oriente.