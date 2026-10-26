Banca privada de Honduras suma en 2026 más L12,000 millones en ganancias

Tegucigalpa, Honduras.- La banca privada de Honduras acumula en 2026 cifras históricas en concepto de utilidades. Según el informe mensual de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), las ganancias sumaron 12,059.9 millones de lempiras al pasado 30 de septiembre.

La banca comercial que opera en el país está conformada por 16 instituciones. El resultado acumulado al tercer trimestre de 2026 supera los 11,342.8 millones de lempiras acumulados a diciembre de 2025, cuando eran 15 bancos privados.

La cifra anual de 2025 ha sido superada en 717.1 millones de lempiras en nueve meses de 2026.Al compararse con las ganancias bancarias de septiembre de 2025, las que fueron de 7,775 millones de lempiras, se denota un aumento interanual de 4,284.9 millones (55.11%).

Las utilidades bancarias proceden de la colocación de préstamos y de inversiones en títulos valores gubernamentales. De mantenerse el comportamiento de las ganancias, al cierre de 2026 las utilidades de la banca privada de Honduras pueden rondar 16,000 millones de lempiras.

Ranking

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En los últimos años, los cinco primeros lugares del ranking están concentrados en los bancos más grandes del sistema financiero nacional.

De acuerdo el último reporte mensual de la CNBS, Banco de Occidente se consolida en la primera posición con 3,433.1 millones de lempiras en concepto de ganancias, equivalente a 28.46% del total.

El segundo lugar corresponde a BAC Honduras con 2,423.9 millones de lempiras, que significa el 20.09 del total. Continúa en la tercera posición Banco Atlántida con 1,841.3 millones de lempiras (15.26%).

La cuarta posición es para Banco Ficohsa con 1,623.4 millones de lempiras, que es equivalente a 13.46% del total, y en el quinto lugar se ubica Banpaís con L1,178.5 millones (9.77%).

Los cinco bancos citados anteriormente acumularon 10,509.2 millones de lempiras de las ganancias totales, que representa el 87.14% del total de las utilidades bancarias a septiembre de 2026.