  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Fallece Eric Bauza, la voz de personajes como Bugs Bunny o el Pato Lucas

La causa de muerte del actor fue una enfermedad cardiovascular hipertensiva, según los documentos médicos del forense de Los Ángeles

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 07:28
Fallece Eric Bauza, la voz de personajes como Bugs Bunny o el Pato Lucas

Bauza ganó tres premios Emmy en la categoría infantil y familiar por 'Teen Titans Go!', 'Bugs Bunny Builders' y 'Looney Tunes Cartoons'.

 Fotos: Cortesía redes

Los Ángeles, Estados Unidos.- Eric Bauza, el actor de doblaje conocido por dar voz a personajes de la serie de Looney Tunes como Bugs Bunny (El conejo de la suerte) o el Pato Lucas (Daffy Duck) ha fallecido este domingo 25 de octubre a los 46 años.

"Eric Bauza, actor de doblaje galardonado con un premio Emmy y voz actual de icónicos personajes de los Looney Tunes —como Bugs Bunny y el Pato Lucas, además de otros muchos personajes de dibujos animados muy queridos—, ha fallecido de forma repentina", escribieron sus familiares en Instagram.

Según informó Variety, que ha tenido acceso a los registros médicos del forense de Los Ángeles, Bauza falleció de una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

Trayectoria

A lo largo de su trayectoria, Bauza fue uno de los actores de doblaje más solicitados de la industria. Prestó su voz a personajes como los famosos Bugs Bunny y el Pato Lucas, pero también a Piolín (Tweety) o Elmer Gruñón (Elmer Fudd).

Muere Komanche a los 30 años: streamer salvadoreño que unió a los gigantes de Twitch

En sus registros estaban el gallo Claudio (Foghorn Leghorn), Porky (Porky Pig) y el Correcaminos (Road Runner), entre otros, y su voz se puede escuchar en la recientemente estrenada película de Looney Tunes titulada 'Coyote vs. Acme'.

Asimismo, dio voz a personajes en 'Space Jam', 'Looney Tunes Cartoons' y otras producciones.

Bauza fue nominado a cinco premios Daytime Emmy por su trabajo en 'Looney Tunes Cartoons', 'Muppet Babies' ('Los pequeños Muppets') y 'The Adventures of Puss in Boots' ('Las aventuras del gato con botas').

Asimismo, ganó tres premios Emmy en la categoría infantil y familiar por 'Teen Titans Go!' ('Los jóvenes Titanes'), 'Bugs Bunny Builders' ('Manos a la obra?)y 'Looney Tunes Cartoons', además de obtener una nominación por 'Daffy in Wackyland' ('Lucas en Wackyland').

Aleks Syntek habla de su brote psicótico y de por qué rechazó la clínica

En el momento de su fallecimiento, el actor de origen canadiense estaba en la fase de preproducción de dos proyectos: 'Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical', donde interpretaba al Pato Lucas, y 'The Dragon Masters', en la que daba voz al Shogun King.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias