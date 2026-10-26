Fallece Eric Bauza, la voz de personajes como Bugs Bunny o el Pato Lucas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Eric Bauza, el actor de doblaje conocido por dar voz a personajes de la serie de Looney Tunes como Bugs Bunny (El conejo de la suerte) o el Pato Lucas (Daffy Duck) ha fallecido este domingo 25 de octubre a los 46 años.

"Eric Bauza, actor de doblaje galardonado con un premio Emmy y voz actual de icónicos personajes de los Looney Tunes —como Bugs Bunny y el Pato Lucas, además de otros muchos personajes de dibujos animados muy queridos—, ha fallecido de forma repentina", escribieron sus familiares en Instagram.

Según informó Variety, que ha tenido acceso a los registros médicos del forense de Los Ángeles, Bauza falleció de una enfermedad cardiovascular hipertensiva.