Daniela Hernández, hija de JOH, comparte románticas fotos previas a su boda: ¿quién es su prometido?

Daniela Hernández, hija del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, confirmó que se casará mediante románticas fotografías junto a su prometido. La noticia llega después de que el exmandatario adelantara meses atrás que una de sus hijas contraería matrimonio.
Aunque Juan Orlando Hernández, quien regresó a Honduras tras recibir un indulto del presidente estadounidense Donald Trump, había expresado en entrevistas anteriores la felicidad que sentía por estar presente en la boda de su hija, hasta ahora no había revelado cuál de sus hijas se casaría.
Juan Orlando Hernández y Ana García tienen dos hijas: Ana Daniela Hernández García, conocida como Daniela Hernández, e Isabela Hernández.
“Contando los días”, escribió Daniela en una publicación acompañada de un emoji de corazón y un anillo, con la que confirmó que será ella quien llegará al altar. ¿Qué se sabe de su prometido?
Hasta el momento, se conoce que el prometido de Daniela se llama Sebastián, según se desprende de un comentario que el expresidente dejó en la publicación de su hija. A continuación, los detalles.
“Feliz por ustedes, Sebastián y Daniela, hijita bella. Que Dios nuestro Señor los bendiga”, escribió el exmandatario en los comentarios de la publicación.
Por su parte, Isabela, hermana de Daniela, también reaccionó a la noticia y escribió: “Que emoción”.
Daniela aún no ha anunciado la fecha de su boda, por lo que sus seguidores permanecen a la expectativa de conocer cuándo se celebrará el enlace.
Ana Daniela Hernández García es hija del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y de la ex primera dama Ana García.
En las fotografías previas a la boda, Daniela aparece sonriente y enamorada junto a su prometido. Las imágenes han despertado el interés de sus seguidores, quienes esperan conocer más detalles sobre la celebración.