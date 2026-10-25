Aleks Syntek habla de su brote psicótico y de por qué rechazó la clínica

Núñez se hizo conocido hace un año por un fragmento de podcast que circuló en redes, en el que cuenta cómo terminó en la cárcel por llevarse cinco cajetillas de cigarros de una tienda sin pagarlas, después de que el dependiente se negara a venderle uno suelto. El cantante lo describe como alguien que ha ayudado “a mucha gente en situación casi terminal”.