Aleks Syntek habla de su brote psicótico y de por qué rechazó la clínica

Aleks Syntek asegura haberse recuperado del brote psicótico que, según relata, alcanzó su punto más alto durante el concierto del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, celebrado con motivo del Grito de Independencia.
“Ahora estoy sano”, afirma el cantante en un vídeo publicado en su perfil de Instagram. Atribuye el episodio a una combinación de ansiedad, ira y hartazgo.
Syntek explica que los especialistas le plantearon un internamiento prolongado.
“Y los médicos decidieron que lo único que podían hacer por mí era encerrarme en una clínica por seis meses... encerrarme en una clínica de salud mental”, dice. Añade que la propuesta “me parecía una locura”.
Tras rechazar el ingreso, le hablaron de Fernando Núñez, quien se presenta como “experto en adicciones” y ha pasado varias veces por prisión.
Núñez se hizo conocido hace un año por un fragmento de podcast que circuló en redes, en el que cuenta cómo terminó en la cárcel por llevarse cinco cajetillas de cigarros de una tienda sin pagarlas, después de que el dependiente se negara a venderle uno suelto. El cantante lo describe como alguien que ha ayudado “a mucha gente en situación casi terminal”.
El artista, que pospuso su gira por Gran Bretaña a raíz del diagnóstico, sostiene que en poco más de un mes se encuentra bien
Actualmente graba un nuevo disco y publicará el próximo lunes una entrevista en su canal de YouTube en la que detallará qué hizo para no ingresar en la clínica. “Estoy dispuesto a abrir mi corazón”, asegura.