Nuevos detalles de la relación de Tom Brady y Candice Swanepoel

El exjugador de la NFL ha evitado hablar de su vida sentimental. En enero, después de ser visto con Earl, de 25 años, en Nochevieja, dijo a People que no tenía “mucho tiempo para una vida personal ni para mí mismo”, pero que le encantaba trabajar y le encantaban sus hijos. Comparte la crianza de Benjamin, de 16 años, y Vivian, de 13, con Bündchen, y es padre de Jack, de 19, con Bridget Moynahan.