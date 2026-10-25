Nuevos detalles de la relación de Tom Brady y Candice Swanepoel

Tom Brady, de 49 años, y Candice Swanepoel, de 38, se han visto con frecuencia en los últimos meses y han procurado que su relación no trascienda, según un allegado que habló con People este domingo.
El medio amplía así lo adelantado el sábado por Us Weekly, que situaba el inicio del vínculo “hace un tiempo”.
“Los dos viven en Miami, así que es muy conveniente”, afirmó la fuente, que añadió: “Están pasando mucho tiempo juntos. Candice y Tom llevan meses saliendo”.
Según el mismo informante, la modelo “ha sido muy reservada y selectiva” sobre a quién le ha contado la relación, y cuando se han visto, “han hecho lo posible por no ser vistos”.
Los representantes de ambos no habían respondido a la solicitud de comentario de Page Six al cierre de esta información.
Desde su divorcio de Gisele Bündchen en 2022, Brady ha sido vinculado con Irina Shayk y Brooks Nader.
También se le han atribuido romances con Kim Kardashian, Sofía Vergara, Alix Earl y Yael Cohen, sin que él los haya confirmado.
El exjugador de la NFL ha evitado hablar de su vida sentimental. En enero, después de ser visto con Earl, de 25 años, en Nochevieja, dijo a People que no tenía “mucho tiempo para una vida personal ni para mí mismo”, pero que le encantaba trabajar y le encantaban sus hijos. Comparte la crianza de Benjamin, de 16 años, y Vivian, de 13, con Bündchen, y es padre de Jack, de 19, con Bridget Moynahan.
La modelo tiene dos hijos, Anacã, de 10 años, y Ariel, de 8, con su exprometido, Hermann Nicoli, con quien estuvo más de una década hasta 2018. Desfiló el 18 de octubre en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, celebrado en Los Ángeles.