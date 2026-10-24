Nicole Kidman y el doble rasero de Hollywood con las mujeres

Nicole Kidman llega a los 59 años con una agenda que incluye televisión, cine y moda. La actriz, que cumplirá 60 el próximo junio, participa en la tercera temporada de Lioness, la serie de Taylor Sheridan para Paramount+, rueda el thriller Discretion y regresará a Nine Perfect Strangers, de HBO.
Además, ha completado la segunda temporada de Scarpetta, en Amazon Prime, y está confirmada para una cuarta entrega de Lioness, donde interpreta a Kaitlyn Meade, supervisora del Servicio Clandestino de la CIA. También es embajadora global de Chanel.
Su actividad coincide con el estreno de Practical Magic 2, que protagoniza junto a Sandra Bullock y que se estrenó el mes pasado. Según una fuente de la industria citada por Page Six, la película recibió críticas de la prensa especializada por recaudar 30 millones de dólares en su primer fin de semana, mientras que Heart of the Beast, con Brad Pitt, abrió con 20 millones al día siguiente y obtuvo un recibimiento favorable.
La recaudación acumulada de esta última asciende ya a 156 millones de dólares en todo el mundo, frente a los 105 millones de la película de Kidman. La misma fuente añade que Digger, el último filme de Tom Cruise, ingresó 8 millones en su estreno, el 2 de octubre.
Para esa fuente, el caso refleja las dificultades de Hollywood para tomar en serio los proyectos protagonizados por mujeres. Kidman se comprometió en 2017, en el Festival de Cannes, a trabajar con una directora al menos una vez cada 18 meses.
Colaboró después con 19 cineastas en ocho años y, según personas del sector consultadas por el medio, suma 67 trabajos con directoras entre cine, televisión y cortometrajes, ya sea como actriz o productora. En 2018, en un acto de Variety, declaró: "Como mujer en esta industria, si tienes un poco de poder, si tienes la oportunidad de que algo se apruebe, si tienes la oportunidad de decir quién quieres que lo dirija, si dices “quiero que lo haga una mujer”, eso ayudará».
Susanne Bier, directora de Practical Magic 2, la describió en Vogue Reino Unido así: "Es la seductora definitiva, y no lo digo en un sentido sexual. Tiene una energía muy atractiva, que te atrae voluntariamente hacia su esfera. Es del espacio exterior".
La actriz también ha dado nombre a una canción, "Nicole Kidman", de la artista Adéla, que llegó al top 10 del Billboard Hot 100 y al primer puesto de Spotify en Estados Unidos.
En el plano personal, Kidman solicitó el divorcio de Keith Urban en septiembre de 2025, tras 19 años de matrimonio. La separación se formalizó en enero y la actriz tiene la custodia exclusiva de sus hijas Sunday Rose, de 18 años, y Faith Margaret, de 15.
En Vogue Reino Unido reconoció que el proceso la dejó a la deriva y se preguntó "¿adónde voy? ¿Y ahora qué?". Reside en Nashville, en una mansión de unos 1.015 metros cuadrados, y mantiene su amistad con Reese Witherspoon y Laura Dern.