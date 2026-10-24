Nicole Kidman y el doble rasero de Hollywood con las mujeres

Colaboró después con 19 cineastas en ocho años y, según personas del sector consultadas por el medio, suma 67 trabajos con directoras entre cine, televisión y cortometrajes, ya sea como actriz o productora. En 2018, en un acto de Variety, declaró: "Como mujer en esta industria, si tienes un poco de poder, si tienes la oportunidad de que algo se apruebe, si tienes la oportunidad de decir quién quieres que lo dirija, si dices “quiero que lo haga una mujer”, eso ayudará».