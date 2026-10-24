¿Qué ver este fin de semana? Estrenos en Netflix, Disney+, Apple TV y HBO Max

¿Buscas plan para el fin de semana? Las plataformas de streaming llegan cargadas de novedades. Hulu estrena su misterio con Connie Britton en Disney+, Netflix vuelve con la tercera temporada de “Nadie quiere esto” y la comedia española “Grande de España”, mientras Apple TV regresa con la segunda parte de “Buscando a Wanda” y HBO Max apuesta por el thriller con “Yaga”. Estas son las series y películas que no te puedes perder.