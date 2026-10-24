¿Qué ver este fin de semana? Estrenos en Netflix, Disney+, Apple TV y HBO Max

¿Buscas plan para el fin de semana? Las plataformas de streaming llegan cargadas de novedades. Hulu estrena su misterio con Connie Britton en Disney+, Netflix vuelve con la tercera temporada de “Nadie quiere esto” y la comedia española “Grande de España”, mientras Apple TV regresa con la segunda parte de “Buscando a Wanda” y HBO Max apuesta por el thriller con “Yaga”. Estas son las series y películas que no te puedes perder.
“Farsante” (Phony), la nueva serie original de Hulu, ya está disponible en Disney+. Es un misterio de media hora sobre el paso a la edad adulta: un adolescente despierta en el hospital tras un accidente y sospecha que su madre, su mejor amiga y única figura parental, ha sido sustituida por impostores. Protagonizan Connie Britton y Sam Nivola.
Apple TV estrenó la segunda temporada de “Buscando a Wanda”, la comedia negra alemana que arrancó en octubre de 2024. Tras encontrar a su hija al final de la primera tanda, Dedo y Carlotta Klatt vuelven a verse en una situación límite. Wanda aparece con un cadáver y sus padres se lanzan a demostrar que es inocente.
Drama. Joanne y Noah lograron salvar su relación, pero a los demás les fue peor. “Nadie quiere esto” regresa a Netflix con diez episodios de su tercera temporada, y lo hace tras un final de la segunda que dejó a Morgan sin compromiso, a Esther y Sasha en pausa y a los protagonistas con asuntos pendientes.
“Grande de España” aterriza en Netflix. Antonio de la Torre encarna en esta comedia a un marqués arruinado que vive de las apariencias, pero sueña con ser nombrado grande de España. Su única salida a su desastre económico es vender su decadente palacete familiar en Madrid.
HBO Max estrena Yaga, un thriller policiaco protagonizado por Noah Reid y Carrie-Anne Moss. La serie sigue a un investigador privado que llega a un pueblo canadiense para esclarecer la desaparición de un millonario.
“¿Por casualidad hablaban de mí?”. En esta producción, Gen, quien solía ser el actor más famoso de Japón, de repente cae en el olvido. Impulsado por la necesidad de reconocimiento, lucha por resurgir desde cero. Ya está disponible en Netflix.
El 25 de octubre de 2023, Otis golpeó Acapulco con vientos de categoría cinco. Tres años después, Netflix estrena ”Contra el huracán”, la película que Jorge Michel Grau construyó a partir de un reportaje.