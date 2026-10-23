Cuchillo, una llave y una gorra: las evidencias en el caso de Cristina Ramos, la doctora tiktoker

La doctora Cristina Ramos Argüello fue asesinada en su departamento, ubicado en el fraccionamiento Santa Cecilia, en Coatzacoalcos, Veracruz, México. Su cuerpo fue encontrado en el baño de la vivienda. Aquí todos los detalles del crimen contra la conocida doctora tiktoker.
La médica trabajaba en el Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar y también prestaba servicios en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
El hallazgo ocurrió después de que sus compañeros de trabajo se preocuparan por su ausencia y trataran de comunicarse con ella, al notar que no se había presentado a cumplir sus labores.
De acuerdo con las versiones difundidas por medios locales, el agresor habría ingresado al departamento utilizando una llave maestra y atacado a la doctora con un cuchillo mientras se encontraba en la ducha.
Los reportes periodísticos señalan que Cristina habría sufrido múltiples heridas en el pecho, los costados y el cuello. Sin embargo, los detalles precisos de las lesiones deben establecerse mediante las diligencias oficiales.
Personas cercanas a la profesional de la salud indicaron que ella habría manifestado preocupación por comportamientos insistentes de una expareja, entre ellos presuntos mensajes reiterados y visitas a su domicilio después de la ruptura.
Según esas versiones, Cristina incluso habría considerado mudarse para evitar nuevos contactos. Estos antecedentes forman parte de los señalamientos que deben esclarecerse durante la investigación.
Un día después del crimen, el viernes 16 de octubre, las autoridades realizaron un cateo en una vivienda de la calle Bellavista, en la colonia Centro de Coatzacoalcos, como parte de las diligencias del caso.
Durante el operativo, los investigadores habrían encontrado un cuchillo, una gorra con aparentes manchas de sangre y una llave que presuntamente pudo servir para ingresar al departamento.
Otra versión periodística señala que el sospechoso habría acudido a una clínica de la avenida Zaragoza para recibir atención por heridas cortantes después de la agresión.
Los reportes también mencionan que el joven habría llegado al establecimiento en un vehículo solicitado mediante una aplicación de transporte y que posteriormente pidió a una de sus hermanas que acudiera por él. Estos detalles no cuentan con confirmación oficial en la información disponible.
El caso se investiga como feminicidio, mientras las autoridades buscan reconstruir lo ocurrido, verificar los antecedentes de presunto acoso y establecer la posible participación del sospechoso. Hasta el momento, el paradero de Lenin Salvador se reporta como desconocido, según la información proporcionada.