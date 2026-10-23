Jenna Ortega pausará su carrera en televisión tras "Merlina"

Tras alcanzar el reconocimiento internacional con la serie de Netflix "Merlina", dirigida por Tim Burton, Jenna Ortega pausará su trabajo en proyectos de televisión, por lo que la tercera temporada de la serie cerrará ese ciclo por tiempo indefinido.
“Quiero dejar tiempo para cosas nuevas”, expresó la actriz al reflexionar sobre su trayectoria en la pantalla chica y sus planes para el futuro.
Ortega comenzó su carrera artística durante la infancia y pasó por diferentes producciones televisivas antes de convertirse en una de las jóvenes actrices más reconocidas. Por lo que considera que es momento de tomarse un descanso de la pantalla chica, aunque no de la actuación.
Antes de protagonizar "Merlina", participó en Jane the Virgin, donde interpretó a la versión infantil de Jane, y en la serie de Disney Channel Stuck in the Middle.
La intérprete también formó parte de You, el thriller de Netflix en el que dio vida a Ellie Alves, un papel que contribuyó a ampliar su presencia entre el público de la plataforma.
El cine de terror también ha sido una parte importante de su trayectoria. Ortega fue parte de Scream y X, dos producciones que reforzaron su perfil dentro del género.
Tras varios años encadenando proyectos televisivos, la actriz busca explorar nuevas oportunidades y evitar comprometerse de inmediato con otra franquicia de larga duración, aunque reconoce que tampoco es que haya tenido conversaciones al respecto con ninguna productora.
Jenna Ortega protagoniza Klara and the Sun, película dirigida por Taika Waititi y basada en la novela homónima de Kazuo Ishiguro, en la que comparte elenco con Amy Adams. Aunque la cinta tiene proyecciones poco favorecedoras para su estreno en pantalla, puesto que su presentación previa en un festival de cine generó críticas divididas.
Entre sus próximos proyectos figura The Great Beyond, la película de ciencia ficción dirigida por J. J. Abrams, cuyo estreno está previsto para octubre de 2027.
Netflix confirmó que la tercera temporada de "Merlina" llegará en 2027. La nueva entrega contará con la incorporación de intérpretes como Winona Ryder y Eva Green.