Barbara Palvin se sincera sobre su maternidad y su regreso al modelaje

La aparición de Barbara Palvin en el Fashion Show de Victoria´s Secret generó toda una ola de reacciones; unas, reconociendo el esfuerzo de la modelo de volver tan pronto a las pasarelas; otras, criticando que su decisión dé el mensaje erróneo a las mujeres que no logran recuperar su apariencia física en tiempo récord.
Pero detrás de los conjuntos y las alas de Palvin en la pasarela de uno de los eventos de moda más esperados, está una mamá con sus propios desafíos, los cuales tampoco quiere comparar o igualar con los que enfrentan otras mujeres.
La modelo utilizó su cuenta oficial de Instagram para dejar un mensaje, consciente de lo que ha generado su decisión de volver al trabajo a seis semanas de dar a luz a su primera hija Sylvie.
En un extenso mensaje, la modelo reconoce que “cada experiencia posparto es diferente y ninguna de nosotras debería sentir la necesidad de compararse con las demás", en referencia a la cantidad de personas que la juzgaron, como si su decisión hubiera sido un desafío para otras mamás.
Palvin, de 33 años, y casada con el actor Dylan Sprouse, agradeció el apoyo de su familia y amigos en esta etapa de su vida, y dijo sentirse "increíblemente bendecida", y que "no habría podido hacerlo sin ustedes".
La modelo expresó que detrás del glamour de las pasarelas también hay retos cotidianos, y reveló que el equipo tuvo que coser almohadillas de lactancia en sus sostenes durante los preparativos del desfile.
"Volver al trabajo fue una decisión que tuve la suerte de poder tomar. Y, aunque estoy muy agradecida por esta oportunidad, no puedo evitar pensar en todas las madres que no tienen esa posibilidad".
Palvin deja claro que lo que se ve en una pasarela es una versión diferente de su realidad cotidiana durante el posparto. "Algunos días, simplemente encontrar tiempo para darse una ducha o sentarse a comer tranquilamente se siente como un logro enorme".
La modelo reconoció la labor de todas las madres: "ya sea que estés caminando por una pasarela, regresando al trabajo o simplemente logrando superar otra noche sin dormir, todas tenemos algo increíble en común: hemos creado un milagro. Y eso, por sí solo, merece celebrarse".
Y aunque el glamour y la emoción de volver al Fashion Show de Victoria´s Secret ha sido un logro del que se siente orgullosa, dice que le feliz "volver a nuestra pequeña burbuja con Sylvie".
"Muchísimas gracias a @victoriassecret por aceptarme tal como estoy en mi proceso posparto y hacerme sentir hermosa y segura de mí misma", señaló.
Y así, detrás del sentido que las personas quieran darle al regreso de la modelo a su trabajo, ella no lo ve como un punto de comparación, sino como una decisión que pudo tomar, sin esperar que las demás mujeres la vean como un espejo en el cual reflejarse.