Meghan Markle revela el perturbador motivo de la ruptura total con su padre

Markle envió hoy una carta al diario "The Sun" en la que alude a esas "acusaciones inquietantes y perturbadoras" sobre su padre, una afirmación que se produce solo horas después de que su hermanastro Thomas Markle Jnr denunciara al padre de ambos por haber descubierto en su poder "cientos, si no miles" de imágenes de pornografía y abuso infantil.