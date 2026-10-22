Entre pedrería y cortes clásicos: Así desfilaron las estrellas en los Billboard Latino 2026

Rosalía fue la última en llegar, pero la primera en la lista de los mejores vestidos. Con un vestido negro que dejaba al descubierto su abdomen tonificado, el cabello recogido en un moño informal que dejaba ver unos impactantes aretes brillantes y un maquillaje minimalista, la artista española destacó por su estilo y se preparaba para recibir su premio en el Salón de la Fama.