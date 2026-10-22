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Entre pedrería y cortes clásicos: Así desfilaron las estrellas en los Billboard Latino 2026

Rosalía, Becky G y Fuerza Regida destacaron entre los artistas que apostaron por la pedrería, los vestidos negros y los trajes clásicos en Miami

  • Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 20:38
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La mayoría de los artistas que desfilaron este jueves por la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 apostó por la pedrería, mientras que otros se decantaron por la sobriedad y los cortes clásicos en esta antesala a la gala, que se celebra en Miami.

 Fotos: EFE
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Rosalía fue la última en llegar, pero la primera en la lista de los mejores vestidos. Con un vestido negro que dejaba al descubierto su abdomen tonificado, el cabello recogido en un moño informal que dejaba ver unos impactantes aretes brillantes y un maquillaje minimalista, la artista española destacó por su estilo y se preparaba para recibir su premio en el Salón de la Fama.

 Foto: EFE
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Un traje similar, pero de color rojo vivo, fue escogido por la estrella mexicana-estadounidense Becky G, mientras que la cantautora argentina Lali se decantó por un diseño argentino, de falda corta.

 Foto: Captura de pantalla | Instagram @latinbillboards
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Las españolas Ana Mena y Lola Índigo también llegaron con vestidos negros, con encaje y un tejido mullido y suave, respectivamente. Por su parte, Pablo Alborán llevó un esmoquin formal, con camisa blanca y corbatín negro.

 Foto: Captura de pantalla | Instagram @latinbillboards
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Con el estilo western que las caracteriza, reforzado con pedrería y correas, las hermanas del dúo Ha-Ash participaron en la alfombra listas para interpretar su nuevo tema "Antes de que te cases". "Estamos listas para abrazarlo y celebrarlo", dijeron al hablar del artista mexicano galardonado con el Premio a la Trayectoria, Cristian Castro.

 Foto: Captura de pantalla | Instagram @latinbillboards
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Antes que ellos, decenas de artistas desfilaron en la antesala del teatro James L. Knight Center, en la ciudad de Miami, comenzando por los conductores de la gala, Carmen Villalobos y Javier Poza.

 Foto: EFE
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La artista colombiana fue la única que escogió el marrón para su atuendo en la alfombra, con un vestido de gala drapeado, de escote profundo y falda semitransparente hasta el suelo. Su compañero llegó con un traje de pantalón negro y una chaqueta gris de solapas exageradas y modernas.

 Foto: EFE
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Cristian Castro desfiló con un llamativo esmoquin blanco, mientras el colombiano Ryan Castro llevó un traje en tono marfil y un elegante bastón, que se convirtió en uno de los accesorios más comentados de la noche.

 Foto: The Grosby Group
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En una línea similar, pero con un conjunto de tejido de tweed -una tela de lana con textura-, el artista colombiano Kapo destacó por combinar con acierto la elegancia clásica con el toque moderno que suele caracterizar a los músicos.

 Foto: Captura de pantalla | Instagram @latinbillboards
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Ana Brenda Contreras se enfundó en un vestido strapless blanco.

 Foto: EFE
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