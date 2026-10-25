La carta de 2019 que alertó a Meghan Markle sobre su padre

Así lo adelantó el diario The Sun, que sitúa el envío en diciembre de 2025, cuando Markle, de 82 años, permanecía hospitalizado en Filipinas tras la amputación de una pierna a causa de un coágulo.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Meghan Markle , duquesa de Sussex , comunicó a su padre, Thomas Markle , que nunca conocería a sus hijos, Archie y Lilibet, en una carta que le hizo llegar antes de que trascendieran las acusaciones de posesión de material de abuso sexual infantil que ahora le atribuye su propio hijo.





De acuerdo con ese medio, la duquesa, de 45 años, le acusaba en el texto de abusar de menores, le advertía de que las autoridades estaban al corriente y le indicaba que aquella sería la última vez que tendría noticias suyas.



The Sun añade que Meghan coordinó con el personal del hospital la entrega directa de la misiva, que incluía un formulario para confirmar su recepción, y que se grabó en vídeo el momento en que él la leía.

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En aquellas fechas, la duquesa fue criticada por no visitarle. Su portavoz explicó entonces a Page Six que había contactado con él durante su ingreso.

Page Six informó el viernes de que Meghan tuvo conocimiento de las presuntas actividades de su padre por una carta que Roslyn Loveless, primera esposa de Markle, envió a la policía en 2019. Según varias fuentes citadas por el medio, el escrito llegó a la Policía Metropolitana de Londres, que lo reenvió a la duquesa.

En un comunicado a Page Six, Meghan se declaró «profundamente angustiada» y afirmó que la carta «hacía acusaciones inquietantes y perturbadoras contra mi padre» y que se le aseguró que se estaban investigando. Añadió que la distancia con su padre y su decisión de no permitirle contacto con sus hijos obedecieron a un único motivo, protegerlos. Concluyó que sus pensamientos están «con los niños que puedan haber sufrido daño».

Thomas Markle hijo asegura haber hallado en la vivienda de su padre en Cebu City, en Filipinas, una colección de este tipo de material y haberlo entregado a las autoridades.



The Sun señala que Markle padre es investigado por "cientos, si no miles" de imágenes. "Estoy seguro de que las enormes pilas de pruebas que he llevado hoy a la policía revelarán la verdad cuando los expertos las examinen", declaró al diario.

Thomas Markle padre rechaza las acusaciones. En declaraciones al Daily Mail las calificó de "mentiras repugnantes" y afirmó no entender por qué su hijo intenta destruirle. Su hija Samantha Markle respalda esa versión y sostiene que su hermano actúa por venganza tras quedarse sin apoyo económico de su padre.

Markle padre reside, según los medios, en un centro de rehabilitación en Florida. Ni él ni su hijo han respondido a las solicitudes de comentario de Page Six, y el equipo de la duquesa tampoco lo había hecho al cierre de esta información.