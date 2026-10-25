Adalid Puerto revela posible cambio de DT en Platense, critica a Liga Nacional y lanza acusación

Puerto también lanzó críticas contra la televisora por la programación de los partidos de la Liga Nacional , al considerar que los constantes cambios de horarios y días afectan directamente a los clubes y sus aficionados. El dirigente manifestó que el Platense buscará volver a jugar los domingos en Puerto Cortés, como ha sido habitual en su historia: "Lamentablemente, esto de la televisora está perjudicando a la Liga Nacional, porque es la que te obliga a jugar; te juegas un viernes, un lunes, un martes", afirmó.

Puerto, Cortés, Honduras.- El nuevo presidente del Platense FC , Adalid Puerto , confirmó que tiene un plan preparado en caso de que Raúl Cáceres decida dejar la dirección técnica del equipo. El dirigente aseguró que ya tiene identificado a un posible sustituto, aunque aclaró que primero debe conversar con el entrenador y revisar su situación contractual: "Yo sí tengo un plan. Nosotros venimos acá con un plan maestro, ya tenemos sucesores, ya tenemos incluso los nombres de las personas que vienen", expresó.

Sobre los cuestionamientos a la legalidad de su llegada a la presidencia, Adalid defendió el procedimiento y sostuvo que la decisión se tomó con base en las leyes mercantiles que rigen al club como sociedad anónima. Explicó que la institución tiene una dimensión empresarial y otra deportiva, por lo que, según su postura, la asamblea tenía facultades para tomar la decisión, pese a que el torneo ya está en marcha: "Creo que nosotros estamos actuando bajo la ley mercantil, estamos en plena facultad de la asamblea, ya se hizo", declaró.

En cuanto a la grandeza histórica del club porteño, el nuevo presidente considera que el Platense debe recuperar el lugar que ocupó durante años en el fútbol hondureño y competir nuevamente entre los equipos más importantes del país. Puerto situó al Tiburón a la altura del Marathón , en la disputa por el cuarto puesto entre los clubes más grandes de Honduras: "Platense siempre fue el quinto, por no decir el cuarto", manifestó.

Lo miro con la camisa enfundada del Platense, pero ahora con un rol como directivo, ahora presidente del equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente con esto?

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Sinceramente, alegre, sinceramente, porque, claro, incluso en tu diario tengo una entrevista donde yo, cuando fui profesional, aspiraba a esto, ¿no? Yo creo que se está ayudando, se dio hoy, sinceramente, pues no de la forma que queríamos, porque ha habido mala información, más que todo. Bueno, porque aquí no estamos insultando a nadie, aquí lo que estamos haciendo es bajo la ley y aquí no venimos con el afán de justificar o tratar de señalar a nadie. Simplemente, el Platense se rige por una institución que es sociedad anónima y bueno, sin ser menos importante, tú sabes que el nivel futbolístico que el Platense está presentando no es el óptimo. No hay garantías de Primera División y con eso es que nosotros estamos tomando este verdadero reto con todo el grupo de nuevas juntas directivas que se tomó, que no es nada fácil, pero sabemos que tenemos la capacidad y, con un buen plan de trabajo, creo que podemos sacar esto adelante.

Adalid, entonces, ¿no es ilegal lo que estás haciendo? Porque así lo he leído en varias páginas de redes sociales. ¿No es ilegal por el tema de que están a mitad de torneo, en plena temporada? ¿No es así?

Es que creo que el error es porque el Platense se rige por leyes comerciales, mercantiles. El Platense tiene dos paralelos: el mercantil, que es una empresa, y el futbolístico. Creo que nosotros estamos actuando bajo la ley mercantil, estamos en plena facultad de la asamblea, ya se hizo y entonces ya tenemos dos. Hay un atropello que tiene el Platense de más de tres años de no tener una asamblea, entonces creo que todo el asesoramiento legal que se hizo, pues creo que estamos bajo la ley y los invito, si estamos fuera, a tratar de buscar una solución. Como te digo, es más que todo netamente futbolístico.

Adalid, ¿qué cambios busca la nueva persona que va a conformar la junta directiva del Platense? ¿Qué es lo principal que le gustaría cambiar en el equipo?

Primeramente, lo futbolístico. Yo creo que en la descendencia y la cuestión del Platense siempre ha sido un equipo que ha dado oportunidades, que nunca ha temido sacar grandes jugadores. Era un aportador en todas las ligas y entonces yo creo que por ahí va. Y allá, pues, la imagen. Yo creo que comentarios como los que hace el actual entrenador no van, no van con la afición que el Platense ha tenido. El Platense siempre ha sido un equipo respetuoso, cada quien en su orden. Yo creo que por ahí va a ir el tema: a generar confianza nuevamente, porque la gente sí está decepcionada del equipo.

Como exjugador del equipo, uno de los jugadores que fue insignia mucho tiempo en el Platense, ¿cómo se siente ahora como presidente del equipo?

Para recordatorio, yo estuve interinamente, como presidente interino; fuimos subcampeones. Creo que eso también nos avala a nosotros por la manera de trabajar. Yo soy muy transparente, yo no vengo a ser un hombre porque, gracias a Dios, el fútbol me posicionó como una persona en este país y ahora, pues, quiero hacer las cosas bien. Estamos preparados administrativamente, económicamente, que creo que esto tampoco no es de poner plata, sino que aquí en Honduras siempre considero que con que se hagan bien las cosas, con un buen programa, creo que se puede salir adelante.

¿Qué mensaje le puede dar a la afición ahora que ha tomado la directiva?

Bueno, ahorita, directamente, que se venga para el estadio. Ahorita es cuando ocupamos el estadio. Ahorita estamos pensando en que gane. Como te digo, aquí no es que queremos hacer, queremos que el equipo se levante. Independientemente, como te digo, ya tuvimos el primer problema, que se descendió porque no se tomaron cartas sobre el asunto. Ya tenemos un patrón de error, entonces eso es a lo que nosotros venimos. Ya cometimos un error y yo creo que consideramos que tenemos que actuar, y creo que es el momento, este es el momento que tenemos que hacerlo.

Y ahí, como te digo, platensistas somos todos. Platense es uno de los mejores equipos a nivel de selección, de aficionados a nivel nacional. Hoy mi teléfono explotó. Hoy, por ejemplo, directivos de todos los equipos me escribieron diciéndome cosas buenas. Como te digo, aquí la institución es tan cariñosa que da tristeza también verla. A veces, equipos sin personalidad. No culpo a los jugadores, sinceramente. Yo soy responsable, siempre creyendo que cuando tú haces algún proyecto, sos responsable porque llevas a tal gente. Entonces, aquí la parte importante también para mí, que vengo de ahí, son los jugadores, son los que pueden decidir y levantar esta institución.

¿En qué salió reprobado, ante los ojos del aficionado, de todo lo que encierra el que apoya al Tiburón, Cristian Andrés?

Hasta donde yo tengo información, creo que hay fundadores del equipo, pues yo no puedo venir por encima de la gente que hizo que esta cosa caminara. Por ahí creo que viene una de las faltas de él: nunca aceptó su gerencia, no mía, honestamente no digo mía. Yo nunca tuve acercamiento con él, sino que fue por medio de los representantes, que era Nabil Curi, representante de nosotros. Entonces, por ahí creo que viene el no, y él encerrarse a decir que él es el que mandaba. Creo que es un error cuando hay una institución que es mercantil.

¿Por qué muchos se habían ido, se habían separado? Recuerdo que la directiva del Platense antes del descenso creo que era bastante numerosa; luego, pues, prácticamente se redujo el número.

No fue en el descenso el desorden. Es que aquí hay un desorden administrativo, eso es todo lo que hay que componer. No fue en el descenso, eso viene de mucho más antes del descenso, que el equipo se dejó, cuando no se hizo asamblea, entonces, creo que, y yo hablo por todos, aquí la responsabilidad la tenemos todos, ¿me entiendes? Entonces, el caso es que queremos llegar a no volvernos a descender, a no tener una bochornosa actuación. Como te digo, aquí los responsables son todos los que encabezaron ese momento, todos los que estaban al frente creo que son los responsables, y es lo que queremos. Por eso estamos asumiendo esta responsabilidad para tratar de darle un nuevo giro, generar un poco de confianza que la gente había perdido.

Entre las cosas que se van a continuar haciendo en el equipo, hablando del tema de los jugadores. ¿Le gusta actualmente la plantilla del Platense? Es una plantilla llena de jugadores jóvenes que le está dando oportunidades. ¿Va a continuar Adalid con ese semillero del Tiburón?

Sí. Yo creo que eso es muy importante para mi punto de vista, porque estuvimos ahí. Yo creo que está mal equilibrado. Yo siempre he creído que, cuando pones muchos jóvenes, los jóvenes no pueden aprender con otro joven. Y la responsabilidad, cuando te lo prometo, es que cuando llegas a puntos claves, si no tienes un hombre que te lidere, no uno, yo hablo de cinco o seis jugadores que tienen que liderar para que los demás aprendan a hacer cosas.

Yo tengo el máximo ejemplo de Ricardo Yan. Yo me crié con esa faceta de esa gente que me enseñó a hacer las cosas bien. Entonces, creo que el error, más que todo, fue que este torneo se mal armó el equipo, no fue balanceado. No sé de qué, soy ajeno a por qué no se hizo, pero creo que el Platense tiene muchas cosas muy interesantes y vamos a tratar de seguir eso, porque tú lo mencionabas: Platense genera mucha confianza para que los jóvenes jueguen y eso es lo que andamos buscando nosotros.