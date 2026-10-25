Rescatan a tres integrantes de una familia, incluida una menor de edad, en La Tigra

Tegucigalpa, Honduras.- Tres integrantes de una familia, entre ellos una niña de seis años, fueron rescatados la madrugada de este domingo 25 de octubre luego de extraviarse en el Parque Nacional La Tigra, en Francisco Morazán. El operativo estuvo a cargo de elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes activaron las labores de búsqueda para localizar a las personas que habían perdido la orientación mientras recorrían esta reserva natural. Los rescatados fueron identificados como José Gómez, de 43 años; María Ordóñez, de 39 años, y una menor de seis años, quienes permanecieron extraviados hasta que los equipos de socorro lograron establecer comunicación con ellos.

Búsqueda

Como parte de las acciones, los bomberos se desplazaron hasta el sector conocido como Las Cascadas, señalado como el último punto por donde había transitado la familia antes de perderse.

Posteriormente, mediante comunicación telefónica y las indicaciones proporcionadas por los rescatistas, los equipos de emergencia lograron obtener información sobre la ubicación de los afectados y orientar las labores para encontrarlos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Finalmente, los tres integrantes de la familia fueron localizados en la aldea El Rosario, donde los rescatistas confirmaron que se encontraban a salvo. De acuerdo con el reporte de los bomberos, ninguno de los afectados presentaba complicaciones médicas al momento del hallazgo, pese a las bajas temperaturas a las que pudieron estar expuestos durante la madrugada.

Recomendaciones

Ante este tipo de situaciones, es importante que quienes visiten el Parque Nacional La Tigra tomen precauciones antes de iniciar cualquier recorrido, especialmente si planean internarse en senderos rodeados de vegetación o transitar por zonas que no conocen. Entre las principales recomendaciones se encuentra permanecer en los caminos señalizados, evitar separarse del grupo, llevar suficiente agua, alimentos, ropa adecuada para las bajas temperaturas y un teléfono celular con la batería cargada.