Parque La Tigra, una aventura entre bosques, neblina y montañas

El recorrido es apto para todo público, ya que cada sendero tiene un grado de dificultad distinto y, a su paso, guarda un fragmento de la historia de La Tigra.Por ejemplo, el sendero La Mina alberga las boca minas de lo que fue la compañía Rosario Mining Company. El grado de dificultad en el sendero es moderado y, en algunos puntos, alto.La Cascada, como su nombre lo dice, conduce hacia una de las caídas de agua más vistosas y frías del lugar. Esta es una de las rutas más complejas, pero también con las vistas más hermosas.En el caso del Bosque Nublado, los visitantes encontrarán mucha diversidad y, desde su inicio, mucha neblina.Podrán observar helechos, musgos y escuchar el canto de las aves. Con su suerte, también podrá observarlas escondidas entre los árboles.El sendero La Esperanza tiene una ruta de 4.5 kilómetros. En la parte alta está el mirador, donde se observa todo el bosque, mientras la brisa horizontal moja la piel.