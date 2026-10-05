Turismo de montaña en La Tigra: Así se vive una escapada entre la naturaleza y neblina

Lo más importante de visitar La Tigra es conectar con la naturaleza y escucharla. Allí encuentra "un exceso de verde, un clima frío, que no se encuentra en ninguna parte de la ciudad, porque aquí estamos a 2,000 metros sobre el nivel del mar y, además, van a escuchar al jilguero, una de las aves con el canto más bonito de toda América”, dijo el director de Amitigra.